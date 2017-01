Découverte en France du plus vieil insecte mimétique



Image 1: Permotettigonia gallica (Orthoptère Tettigoniidae), photographie de l'aile antérieure

© R. Garrouste, MNHN

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

systématique (En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour objet de dénombrer et de classer les taxons dans un...)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes...)

Histoire naturelle (La démarche d'observation et de description systématique de la nature commence dès l'Antiquité avec Théophraste, Antigonios de Karystos et...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

neurosciences (Les neurosciences correspondent à l'ensemble de toutes les disciplines biologiques et médicales qui étudient tous les aspects, tant normaux que pathologiques, des neurones et...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

mimétisme (Le mimétisme est une stratégie adaptative d'imitation. Cela permet par exemple à une espèce d'échapper à d'éventuels prédateurs. Les stratégies mimétiques sont de...)

affine (En mathématiques, affine peut correspondre à :)

fossile (Un fossile (dérivé du substantif du verbe latin fodere : fossile, littéralement « qui est fouillé ») est le reste (coquille, os, dent, graine, feuilles...) ou le simple moulage...)



Image 2: Reconstitution de Permotettigonia gallica(Orthoptère Tettigoniidae) sur une feuille de Taeniopteris sp.

© C. Garrouste

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

insecte (Insectes est une revue francophone d'écologie et d'entomologie destinée à un large public d'amateurs et de naturalistes. Produite par l'Office pour les insectes et leur environnement (association loi de 1901),...)



Vallon de Roua, pélites permiennes du bassin du dôme de Barrot (Alpes-Maritimes)

© R. Garrouste, MNHN

moteurs (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire])

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme l'énonçait...)

nord-ouest (Le nord-ouest est la direction entre les points cardinaux nord et ouest. Le nord-ouest est opposé au sud-est.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères...)

Muséum (Salle d'exposition du Muséum Provincial (1908) à Toronto (Ontario, Canada) Mangattan Museum (2001) à Ishinomaki (Japon), consacré aux...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui...)

Références publication:

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le fondateur du collège de Sorbonne,...)

Une équipe d'entomologistes, de paléoentomologistes et de paléontologues de l'de, évolution et(Muséum national d'– EPHE – UPMC), de l'Institut descellulaires et intégratives du CNRS et du Centre desur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (Muséum – CNRS – UPMC)vient de décrire le plus ancien cas deavéré chez les insectes dans un article publié dans la revue Nature Communications. Cette nouvelle découvertela compréhension de la biodiversité d'il y a 270 millions d'années (Ma).Lesur lequel porte l'étude est une aile de sauterelle datant du Permien (270 Ma), exceptionnellement bien préservée. Ce spécimen, découvert aude Barrot dans les Alpes-Maritimes, représente la plus ancienne sauterelle connue (Orthoptère Tettigoniidae), reculant l'âge d'apparition de ce groupe de plus de 100 millions d'années.De manièreà fait remarquable et malgré son ancienneté, cette aile présente les mêmes caractéristiques de forme et de nervation que celles des "sauterellesfeuilles" actuelles, connues et très diversifiées dans les régions intertropicales humides. Un constat qui laisse supposer que cetdu Permien était donc mimétique de feuille.La découverte de ce fossile apporte ainsi de nouvelles clés de compréhension sur les interactions entre organismes vivants, véritablesde l'évolution des espèces. En effet, ces sauterelles mimétiques tentaient déjà d'échapper à leurs prédateurs en prenant l'aspect de feuilles. Les prédateurs pouvaient être des reptiles planeurs connus à la même époque dans des gisements différents (Madagascar, Allemagne) ou des libellules "géantes" (Méganeurides, découvertes dans le même gisement des Alpes-Maritimes).La région du dôme de Barrot, vaste et spectaculairemontagnard aude Nice ("Colorado niçois", culminant à plus de 2100 m), est en cours d'étude aud'un programme de prospections paléontologiques soutenu par lenational d'Histoire naturelle et le CNRS2 . Ce programme a déjà livré de très intéressants fossiles dans plusieurs gisements du Var. Cette région est également à l'étude pour une labélisation Geopark par l'UNESCO. Cette nouvelle découverte s'inscrit donc dans unmultidisciplinaire associant recherches scientifiques et valorisation du patrimoine.Insect mimicry of plants dates back to the Permian. Romain Garrouste, Sylvain Hugel, Lauriane Jacquelin, Pierre Rostan, J.-Sébastien Steyer, Laure Desutter-Grandcolas & André Nel. Nature Communications, 20 décembre 2016. DOI: 10.1038/ncomms13735