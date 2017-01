Une plongée vertigineuse dans la diversité du monde vivant

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des actions entreprises, par une plus grande...)

arbre (Un arbre est une plante terrestre capable de se développer par elle-même en hauteur, en général au delà de sept mètres. Les arbres acquièrent une structure rigide...)

vie (La vie est le nom donné :)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et...)

feuille (La feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux supérieurs. Elle est insérée sur les tiges des plantes au niveau des nœuds....)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un...)



Figure: Quelques vues de Lifemap, outil disponible à http://lifemap.univ-lyon1.fr .

© 2016-2017 Damien de Vienne-CNRS. Licence Creative-Commons CC-BY-NC.

séquençage (En biochimie, le séquençage consiste à déterminer l'ordre linéaire des composants d'une macromolécule (les acides aminés d'une protéine, les nucléotides d'un acide nucléique comme l'ADN, les...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une...)

organisation (Une organisation est)

rue (La rue est un espace de circulation dans la ville qui dessert les logements et les lieux d'activité économique. Elle met en relation et structure les...)

ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être à moins de 200 m chacune, par...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui subsiste le plus souvent sous...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

carte routière (Une carte routière est une représentation schématique des axes routiers destinée principalement aux automobilistes pour trouver leur itinéraire. Autrefois imprimées sur des feuilles de papier grand format, pliées en accordéon pour...)

cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent les informations saisies ou demandées par l'utilisateur et générées...)

serveur informatique (Un serveur informatique, ou serveur lorsque le contexte s'y prête, est l'un des éléments participant au mode de communication client-serveur entre des...)

Wikipédia (Wikipédia (prononcé /wi.ki.pe.dja/) est une encyclopédie, multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le Web et écrite par les internautes grâce...)

ancêtre commun (En phylogénie, un ancêtre commun à plusieurs espèces est l'individu le plus proche dans le temps dont descendent toutes les espèces en question. Par...)

donnée (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré...)

L'ensemble des liens de parenté entre espèces forme ce que l'on appelle l'"arbre de la vie." En raison du nombre considérable d'espèces connues - plusieurs millions -, la représentation de cet arbre constitue un véritable défi. Damien de Vienne, au Laboratoire de Biométrie évolutive de Lyon, propose uninteractif et intuitif, Lifemap, qui permet de se "promener" dans l'de la, et d'en visualiser les niveaux hiérarchiques et les relations entre espèces. Cette étude a été publiée le 22 décembre 2016 dans la revueL'évolution des espèces depuis plus de 3.5 milliards d'années a conduit à laque nous connaissons aujourd'hui. Cette "histoire évolutive" peut être représentée sous forme d'un arbre, nommé "arbre de la vie" (en anglais), où chaquereprésente uneet chaque noeud un ancêtre, à la manière des arbres généalogiques.De nombreuses recherches sont menées pour tenter de reconstruire cet arbre, grâce notamment aux techniques toujours plus efficaces dedes génomes et d'analyses bioinformatiques. Mais il n'existe aujourd'hui aucune méthode satisfaisante pour visualiser cet arbre dans sa globalité, de façon interactive et intuitive.La très granded'information à représenter (plus de 2 millions d'espèces actuellement !) et la nature hiérarchique de l'des espèces évoquent les données cartographiques: de même qu'unefait partie d'une, qui fait partie d'un département, qui fait partie d'une région, qui fait partie d'un, une espèce fait partie d'un genre, d'une famille, d'un ordre, d'une classe, d'un règne et d'un domaine. Partant de ce constat, Damien de Vienne a développé Lifemap, un outil web d'de l'arbre de la vie qui permet de s'y déplacer comme on le fait sur uneavecou®.Deux caractéristiques majeures permettent à Lifemap de proposer, pour la première fois, une exploration aisée de l'intégralité de l'arbre de la vie. En premier lieu, Lifemap repose sur une nouvelle façon de visualiser des données hiérarchiques: chaque groupe d'espèces (ou clade) est représenté par un demi, contenu dans un demi-cercle plus grand représentant le clade de niveau hiérarchique supérieur. Cette représentation permet d'une part de s'assurer que les branches de l'arbre ne se croisent jamais, d'autre part de respecter la structure particulière de l'arbre de la vie où lede clades contenus dans un clade de niveau hiérarchique supérieur est. En second lieu, Lifemap détourne des outils développés dans le cadre duOpenStreetMap et utilise une astuce qui fait lades outils deactuels: le système de tuiles. L'imageà l'est une mosaïque de plus petites images (les tuiles) qui sont stockées sur undistant.Lifemap existe sous plusieurs versions, selon le public visé et les données représentées (plusieurs classifications existent). Une version en particulier est à destination du grand public. Elle ne comprend "que" 800 000 espèces, et propose des informations relatives à chaque noeud et à chaque feuille de l'arbre, auxquelles on accède par un clic. Ces informations (images, descriptions) sont directement issues des pagescorrespondantes, si elles existent. Par ailleurs il est possible de rechercher et de visualiser des "chemins" dans l'arbre, pour identifier l'le plus récent de deux espèces particulières ou pour suivre le trajet reliant une espèceau dernier ancêtre universel (LUCA).Lifemap, est un outil qui devrait être important, non seulement pour les chercheurs travaillant dans le domaine de l'Évolution, en facilitant l'de l'arbre de la vie et l'accès depuis Lifemap aux bases de données spécialisées dédiées, mais aussi à un public plus large, comprenant les étudiants et enseignants du secondaire et du supérieur, voire le grand public intéressé par l'Évolution. Une application pour téléphones et tablettes (Android),, est spécifiquement destinée à cette dernière catégorie.