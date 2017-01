Une seconde de plus dans la nuit du Nouvel An

Une décision prise en France à portée internationale

La décision d'introduire une nouvelle seconde intercalaire dans l'échelle de temps internationale "UTC", est prise par la composante "Service de la Rotation de la Terre" du Service international de la rotation de laet des systèmes de référence – IERS. Implantée à l'audu département SYRTE (Observatoire de Paris/CNRS/UPMC/LNE), cette entité mesure les variations de l'de la Terre et est responsable de la prédiction et de l'annonce de ces secondes intercalaires. La précédente introduction remonte au 1er juillet 2015.En France, dans le cadre d'un partenariat avec le Laboratoire national deet d'essais, c'est le laboratoire LNE-SYRTE de l'Observatoire de Paris qui réalise les références nationales de temps et qui a donc la responsabilité d'appliquer laintercalaire.Le temps est aujourd'hui mesuré par des moyens insensibles aux humeurs de la Terre, grâce à près de 400 horloges atomiques appartenant à plusieurs pays du globe, dont 25 en France., elles permettent au BIPM [2] de calculer leCoordonné – UTC. Actuellement, le Temps Atomique est réalisé avec une incertitude relative dede quelques 10-16. Ce niveau de précision correspond à une dérive d'une seconde après 300 millions d'années.La rotation de la Terre, déterminant le passage des jours et des nuits, présente unséculaire, principalement en raison des effets de marées exercés par lasur notreAinsi la seconde astronomique – la 86400e partie dusolaire moyen – a augmenté ende 3 millièmes de seconde depuis la seconde moitié du XIXe. Comme la durée de la seconde atomique a été prise égale à la durée de la seconde astronomique de cette époque, sensiblement plus courte que la seconde astronomique actuelle, le temps de la rotation de la Terre actuel bat en moyenne plus lentement que le temps atomique, base du temps légal.Le décalage progressif entre UTC et la rotation de la Terre pouvant être gênant pour certaines applications, un accord international signé en 1972que la différence entre les deux ne doit jamais excéder une seconde. C'est à cela queles secondes intercalaires: quand le temps de la rotation de la Terre retarde par rapport à UTC d'une durée approchant la seconde, il est décidé de recaler ces deux échelles entre elles en insérant une seconde dans UTC, autrement dit en retardant UTC d'une seconde.Cependant, sur des échelles de temps allant de 1 à 30 ans, le ralentissement séculaire s'estompe souvent au profit de phases d'provoquées par les vents ou les mouvements dans le noyaude la Terre. C'est pourquoi l'introduction des secondes intercalaires n'est pas régulière et reste conditionnée par les irrégularités observées dans lade rotation de la Terre.Depuis la signature de l'accord international en 1972, l'écart entre l'UTC et le Temps Atomique International (TAI) a toujours augmenté et sera de 37 secondes à partir du 1er janvier 2017.