Nouveau record de hauteur pour une vague océanique

L'a été faite par une bouéele 4 février 2013 à 0600 UTC dans l', entre l'et le Royaume-Uni (à environ 59° N, 11° W). Un très puissant front, accompagné de vents atteignant 43,8 nœuds (81,1 km/h) venait de balayer la zone.Le record précédent – 18,275 mètres (59,96 pieds) – avait été enregistré le 8 décembre 2007, toujours dans l'AtlantiqueComposé de scientifiques britanniques, canadiens, américains et espagnols, le Comité d'évaluation des extrêmes relevant de la Commission de climatologie de l'OMM a qualifié le nouveau record de "plus grandesignificative dejamais mesurée par une bouée".La bouée qui a effectué la mesure fait partie dude stations météorologiques automatiques enexploité par le Met Office du Royaume-Uni. Les bouées ancrées et les bouées dérivantes constituent unessentiel du vaste réseau d'international coordonné par l'OMM et ses partenaires. Lesqu'elles fournissent viennent compléter les mesures effectuées à bord de navires et les observations satellitaires, qui permettent de surveiller les océans et de prévoir les aléas météorologiques en haute mer."C'est la première fois de l'histoire qu'une hauteur de vague de 19 mètres est mesurée; ce record est remarquable", a fait valoir le Sous-Secrétaire général de l'OMM, Wenjian Zhang. "Cela montre à quelles observations et les prévisions météorologiques et océaniques contribuent à assurer la sécurité de l'industrie maritime ainsi que des équipages et des passagers sur les grandes routes maritimes"."Des relevés de qualité et couvrant l'des océans nous aident à comprendre les interactions entre l'et l'", a ajouté M. Zhang. "Malgré les formidables avancées de lasatellitaire, les données recueillies sur le long terme par les bouées ancrées et dérivantes ou bien par les navires continuent de jouer un rôle capital à cet égard".Un record distinct, à savoir la plus grande hauteur significative de vague jamais mesurée à bord d'un, a été enregistré en février 2000 dans la dépression de Rockall, entre le Royaume-Uni et l'Islande, donc toujours dans l'Atlantique Nord.La hauteur de vague désigne la distance qui sépare la crête d'une vague du creux de la vague suivante. Quant à la "hauteur significative des vagues", elle correspond à la la hauteurdu tiers des vagues les plus grandes mesurées par un instrument, et peut être assimilée à ce qu'un observateur considérerait comme étant la hauteur moyenne de 15 à 20 vagues bien formées sur une période d'une dizaine deLes vagues les plus hautes surviennent plus souvent dans l'Atlantique Nord que dans l'. Lades vents et ladans l'Atlantique Nord enfavorisent la formation de violentes tempêtes extratropicales, de véritables "bombes" comme on les appelle souvent, et la zone la plus propice à la formation de vagues record s'étend assurément des fameux Grands Bancs, plateaux sous-marins situés au large de Terre-Neuve, à la côtedu Royaume-Uni en passant par lede l'Islande et la dépression de Rockall."Ce nouveau record sera incorporé aux Archives mondiales de données concernant les extrêmes météorologiques et climatiques relevant de l'OMM, qui sont constamment mises àet étoffées grâce aux progrès des techniques d'observation et d'analyse", a souligné Randall Ceverny,de l'OMM pour les extrêmes météorologiques et climatiques."Les océans recouvrent près de 70 % de ladu globe. Les observations dont ils font l'sont donc déterminantes pour la compréhension et la prévision duet du", a-t-il ajouté.Les archives en question contiennent notamment les valeurs maximales et minimales de laet de la hauteur deà l'échelle du globe, ladu grêlon le plus lourd, la durée de la période sèche la plus longue, lade la plus forte rafale deainsi que les extrêmes météorologiques et climatiques pour chaque hémisphère.Un comité d'experts de l'OMM a validé cettedeux nouveaux records mondiaux deet de durée pour un seul éclair, respectivement dans l'Oklahoma (États-Unis d'Amérique) et dans le sud de la France.