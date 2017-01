Quand les cellules jouent aux dés

Figure: L'état d'auto-renouvellement et l'état différencié sont représentés respectivement par deux nuages distincts de cellules bleues et rouges situés dans un espace de grande dimension représentant l'expression des gènes. Au cours du processus de différenciation, un pic de variabilité moléculaire entre cellules concorde (Le Concorde est un avion de transport supersonique construit par l’association de Sud-Aviation (devenue par la suite l’Aérospatiale après sa fusion avec Nord-Aviation et la SEREB) et de la British Aircraft...)

©Olivier Gandrillon

L'équipe d'Olivier Gandrillon au Laboratoire de biologie et modélisation de la cellule, en collaboration avec leurs collègues du Généthon, du Centre Cavaillès et de l'École polytechnique fédérale de Zurich, démontre le rôle majeur de la stochasticité dans le processus de prise de décision cellulaire. Cette étude publiée le 27 décembre 2016 dans la revuemet enune augmentation de la variabilité de l'expression génique accompagnée d'une diminution de la corrélation entre les gènes, précédant un engagement irréversible des cellules dans la différenciation.Comment une cellule prend-t-elle la décision de se différencier ? Les mécanismes moléculaires contrôlant cette décision à l'échelle cellulaire ont été jusqu'alors généralement expliqués à partir de mesures à l'échelle de très grandes populations de cellules, en supposant que la réponsede ces populations était représentative de la plupart, sinon de la totalité, des cellules aude ces populations. Ces études ont ainsi mené à la vision classique selon laquelle la différenciation est considérée comme l'exécution d'un programme stéréotypé conduisant un progéniteur immature vers une celluleCes dernières années, uncroissant d'études au niveau de la cellule unique a cependant démontré à quelcette approche moyenne ne permettait pas d'appréhender les mécanismes moléculaires pertinents. En effet, il devient progressivement évident que la variabilité de l'expression des gènes entre les cellules ne peut pas et ne doit pas être ignorée: cette variabilité est ledes processus moléculaires stochastiques intrinsèques et est riche d'informations sur le comportementdumoléculaire sous-jacent.Les travaux menés dans l'équipe d'Olivier Gandrillon ont cherché à explorer l'hypothèse selon laquelle la variabilité intercellulaire pourrait jouer un rôle fonctionnel important dans les processus de prise de décision cellulaire. Les chercheurs ont ainsi tiré avantage d'un modèle physiologiquement pertinent de cellules primaires érythrocytaires aviaires pour analyser le niveau d'expression de 92 gènes dans des cellules individuelles recueillies à plusieurslors de la différenciation.Une desmajeures est que le processus analysé au niveau des cellules uniques est très différent et beaucoup moins bien ordonné que le même processus analysé en moyenne sur une population. Ces chercheurs ont également démontré que la variabilité de l'expression génique entre les cellules connaissait un pic transitoire vers 8 à 24de différenciation avant de décroître fortement. Cette augmentation de la variabilité s'accompagne d'une forte chute dans le niveau de corrélation entre les gènes et précède deux événements clés: un engagement irréversible dans la différenciation, suivi d'une augmentation significative de la variabilité de la taille des cellules.Les cellules passent donc, lors de l'induction de la différenciation, par unetrès exploratoire permise par une corrélation plus faible entre les gènes et expliquant la différence (variabilité) entre les cellules, avant de prendre une décision irréversible, lorsque leur réseau atteint un état stable, caractérisé par un profil d'expression relativement stéréotypé.Ces résultats soutiennent ainsi l'idée que la différenciation n'est pas une "simple" série d'événements moléculaires bien ordonnés et exécutés par toutes les cellules à l'identique, cette hypothèse ne pouvant expliquer ni l'augmentation constatée de variabilité, ni la baisse soudaine des corrélations. L'idée favorisée par les chercheurs est donc que la différenciation résulte du comportement dynamique d'un réseau moléculaire sous-jacent complexe, qui reste à déterminer.