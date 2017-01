Courir ou ramer: quelle est la meilleure façon de marcher sur l'eau ?

Figure: Représentation des changements d'habitats et des adaptations associées chez Pyrrhocoris, Mesovelia et Gerris. Pyrrhocoris et Mesovelia utilisent tous deux la marche comme mode de locomotion. Mesovelia qui vit à l' interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner...) terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes...) paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :) amplitude (Dans cette simple équation d’onde :) fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans précision, on...) énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

© Antonin Crumière

Image illustrant le résumé: © Abderrahman Khila

A l'aide d'analyses biomécaniques, morphologiques et phylogénétiques, des chercheurs de l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon ont étudié chez les punaises d'eau les adaptations évolutives associées à la transition entre la vie terrestre et laà lade l'. Ils montrent que cette transition a été rendue possible grâce à des modifications morphologiques et comportementales ayant affecté leur locomotion au cours de l'évolution. Cette étude a été publiée le 8 décembre 2016 dans la revueComprendre comment l'de nouvelles niches écologiques, et l'utilisation des ressources qui y sont associées, influencent l'évolution et la diversification des espèces est un enjeu majeur de laévolutive. Pour mieux appréhender comment ces forces évolutives agissent, Antonin Crumière, Emilia Santos, David Armisén et Abderrahman Khila de l'dede Lyon, en collaboration avec Marie Sémon du Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire (ENS Lyon) et Felipe Moreira de l'Institut Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brésil), ont étudié la transition écologique accomplie par les punaises d'eau (Gerromorphes) lors du passage de la vie terrestre à la vie à la surface des eaux.Les 2200 espèces de ce groupe d'insectes partagent des ancêtres qui vivaient exclusivement sur terre et qui ont transité vers une vie à la surface des eaux allant de simples flaques jusqu'au large des. Ce nouveau mode de vie implique de nouvelles pressions de sélection, divergentes de celles rencontrées par les insectes terrestres. En vivant sur l'eau, les Gerromorphes sont exposés aux prédateurs comme les. La seulequi s'offre à eux pour survivre est une fuite rapide à l'des insectes terrestres qui peuvent se cacher sous des pierres ou dans les plantes. La nature du substrat sur lequel se déplacent les espèceségalement un rôle important. Durant la locomotion sur l'eau, le mouvement des pattesundu substrat dans leopposé à celui du mouvement de l'. L'doit donc être plus rapide que ce mouvement s'il veut avancer et éviter de faire du sur-place. L'utilisation d'une camera à hautepour analyser la vitesse sur terre et/ou sur eau des Gerromorphes et de proches cousins terrestres, a révélé que la vie sur l'eau est associée à une vitesse de déplacement plus élevée que sur terre.Cette augmentation de la vitesse est rendue possible grâce à diverses adaptations acquises par les Gerromorphes au cours de l'évolution. Deux de ces adaptations sont l'allongement de la taille de la deuxième paire de pattes et l'augmentation de l'amplitude du mouvement de ces dernières. Une autre adaptation concerne le mode de locomotion des insectes. Les Gerromorphes qui occupent des niches à l'interface entre terre et eau, ont une morphologie similaire à celle des insectes terrestres et se déplacent de la même façon que ces derniers en utilisant un mouvement qui s'apparente à la marche. Cependant les insectes capables de marcher sur l'eau, à l'de leur cousins terrestres, ont pu augmenter la vitesse et la fréquence de leurs pas afin de bouger plus rapidement sur l'eau. Des espèces de Gerromorphes plus dérivées, vivant exclusivement à la surface de l'eau, ont quant à elles développé un nouveau mode de locomotion qui s'apparente à la nage. Ce nouveau mode de locomotion,possible par l'allongement drastique de la deuxième paire de pattes, a permis à ces insectes de fortement diminuer la fréquence de leurs pas ainsi que leur dépense énergétiqueen maintenant la vitesse requise pour la vie sur l'eau. Ce nouveau mode de locomotion a permis de libérer les Gerromorphes de la contraintela taille du corps et la fréquence des pas, ce qui a rendu possible l'apparition d'espèces plus grosses et a ainsi contribué à la diversification du groupe.