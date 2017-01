L'ESMI: une infrastructure pour la recherche sur la matière molle

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

matière molle (La matière molle rassemble des états de la matière ou des matériaux connaissant une réponse forte pour un très faible signal de commande. Par exemple,...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets »,...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

expérimentation (L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir des données quantitatives permettant de l'affiner. Elle est pratiquée par...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de l'espace et...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un produit, d'une...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique. En science, il s'agit...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent basée sur...)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine d'activité scientifique, technique et industriel en rapport avec le traitement automatique de l'information par des machines telles que les...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou...)

architectures (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

combinaison (Une combinaison peut être :)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support réduit représentant un espace...)

instrumentation (Le mot instrumentation est employé dans plusieurs domaines :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces méthodes à...)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni,...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances,...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

La nanotechnologie des matières molles est en plein essor grâce à un nombre croissant d'applications, mais les outils expérimentaux et théoriques de haut niveau sont rares, ce qui limite leur utilisation. Un grand consortium, financé par l'UE, a donc mis en commun des ressources pour offrir aux chercheurs un accès transnational et un soutienL'UE poursuit activement laet le développement technologique dans le secteurdes nanosciences et nanotechnologies de la. Un élément crucial pour la recherche sur cesest la possibilité de disposer d'uncoordonné d'infrastructures de pointe.LeESMI (European soft matter infrastructure) a été mis en place pour fournir un accès transnational aux techniques de synthèse et aux capacités de simulation les plus importantes, ainsi qu'à des infrastructures d'de pointe. Le réseau ainsi créé, la formation de jeunes scientifiques spécialisés dans lamolle et lades résultats importants ont soutenu et optimisé la recherche de nouveaux matériaux mous personnalisés et intelligents.L'infrastructure ESMI comprend une plateforme, une plateforme de synthèse, et une plateforme deet de simulation. La première recouvre la spectroscopie, la, les méthodes de diffusion et la rhéologie. Laporte sur les nanoparticules et polymères inorganiques et organiques, alors que la troisième recouvre l'haute performance, les algorithmes et les codes. Environ 2 700d'accès aux installations et plus de 120 000 TFlops/heure dede calcul ont été alloués à la communauté des utilisateurs.Aude ce réseau, les activités de recherche conjointes ont été consacrés à améliorer l'infrastructure accessible. Les partenaires du projet ont développé de nouvelles voies de synthèse pour élargir l'utilisation de nouveaux matériaux dans le domaine de la matière molle. Plus précisément, les trois domaines de recherche suivants ont été abordés. Des méthodes de modification depour les nanoparticules ont été développées afin de les rendre compatibles avec des matrices organiques telles que les polymères. D'autre part, des polymères biohybrides ont été synthétisés en combinant des polypeptides et des polycopeptides à des polymères synthétiques, afin de combiner les propriétés des peptides et des polymères synthétiques. Il a enfin été possible de produire en plus grandeet avec une plus grande qualité structurelle destelle que des polymères en anneau ou des polymères ramifiés.En outre, plusieurs techniques de caractérisation expérimentale ont été améliorées ou nouvellement développées, dont les plus importantes sont: une microscopie électronique en transmission optimisée pour la matière molle, pour améliorer la résolution et réduire les dégâts dus au faisceau, de nouvelles techniques de spectroscopie nano-diélectrique enavec la microscopie àatomique pour lades propriétés diélectriques de surface, uneunique pour une rhéologie interfaciale avancée et une analyse en temps réel desde microscopie confocale .Un soutien théorique pour l'expérimentales a été apporté aux utilisateurs par des scientifiques qualifiés de l'ESMI. L'ESMI a égalementune boîte à outils complète destinée aux spécialistes de la matière molle, ce qui a permis de fortement améliorer leur productivité. Le consortium a organisé des formations et des cours en laboratoire, ainsi que des réunions et des conférences.La principale réalisation du projet ESMI a été de réussir l'intégration de laeuropéenne de la matière molle dans trois directions: la création de réseaux entre plusieurs disciplines scientifiques, l'association de différentes méthodologies de recherche et l'établissement de liens entre l'industrie et le milieu universitaire. Ces résultats auront un impact significatif et généreront une synergie dans la recherche sur la matière molle, renforçant ainsi la position de l'dans un domaine dont l'importance est appelée à se développer.La participation active de l'industrie à l'des activités permettra aux chercheurs de l'industrie d'élever leur niveau de compréhension des propriétés de la matière molle. Ils disposeront ainsi d'un plus grandd'options pour une conception rationnelle et basée sur les connaissances de nouveaux matériaux et produits, ce qui se traduira par une meilleure utilisation des ressources et une plus grande durabilité de l'Le projet ESMI a contribué de façon importante à la recherche et au développement technologique dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies associées à la matière molle. Les outils et les formations ainsi mis en place auront un impact significatif sur la compétitivité des scientifiques de l'UE et sur l'évolution deun secteur de l'économie.Pour plus d'information voir: projet ESMI