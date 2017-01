Vers un système zéro-énergie pour la dépollution des eaux

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)



© Marc Cretin

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

filière (Une filière est une suite de formalités, d'emplois à remplir avant d'arriver à un certain résultat: la filière...)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces (croisement...)

pile à combustible (Une pile à combustible est une pile où la fabrication de l'électricité se fait grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible réducteur (par exemple l'hydrogène) couplée à la réduction sur l'autre électrode d'un...)

anode (L'anode est l'électrode où a lieu une réaction électrochimique d'oxydation (menant à la production d'électrons) par opposition à la cathode où se produit une...)

cathode (La cathode est une électrode siège d'une réduction, que l'on qualifie alors de réduction cathodique. Elle correspond à la borne positive (+) dans une pile électrique qui débite et à la borne négative du...)

peroxyde (Un peroxyde est un composé chimique de formule générale R-O-O-R', le groupe -O-O- étant appelé peroxyle (abrégé "peroxo" quand il est mis en préfixe). Ces composés comportent une plus grande quantité...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

Référence:

smart (Smart est une société allemande et une marque du groupe DaimlerChrysler créée en 1996 avec l'aide de Swatch Group. Elle construit des voitures de la gamme petite citadine. Les Smarts sont produites dans...)

Contacts chercheurs:

Contacts institut:

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie, une machine à broyer, piler, pulvériser diverses substances et à extraire certains produits (huile, pommes, poudre,...)

Les procédés électrochimiques d'oxydation sont particulièrement efficaces pour traiter les eaux chargées en polluants organiques. Mais ces procédés basés sur un générateur de courant produisant des radicaux oxydants, capables de minéraliser les polluants, restent coûteux. Une approche originale, sans générateur externe de courant, vient d'êtrepar une équipe de l'européen des membranes (CNRS/Université de Montpellier/ENSCM). Ce système "zéro-énergie" fonctionne à partir de carbohydrates et d'dissous. Il est capable de générer un courant suffisant pour produire directement les radicaux oxydants. Les résultats de cette étude sont parus dans la revue J. Mat. Chem. A.Un certainde contaminants organiques présents dans les eaux usées résistent aux traitements classiques de dégradation biologiques ou chimiques (hormones, composés phénoliques, antibiotiques...). Les normes de rejet des effluents devenant de plus en plus sévères, les procédés d'oxydation, qui combinent plusieurs réactifs pour produire des radicaux hydroxyles, s'avèrent très efficaces. Cependant, leurs coûts élevés d'investissement et de fonctionnement limitent leur développement industriel dans lade traitement des eaux.Un système "zéro-énergie" a ainsi été imaginé par l'équipe de l'Institut européen des membranes (IEM). Ce systèmeintègre unealimentée à l'par des carbohydrates (par exemple des sucres) capable de générer un courant suffisant pour alimenter uneet produire led'Pour que ce procédé fonctionne de façon optimale, il est important que la différence de potentiel entre l'anode et la cathode soit élevée et que les réactions électrochimiques s'effectuent rapidement aux électrodes. Pour ce faire, les chercheurs de l'IEM ont mis audesd'électrode à base dedopé présentant unespécifique et une réactivité élevées.Le système a déjà été testé pour dégrader des molécules organiques modèles. Les résultats sont particulièrement prometteurs. Ce procédé de dépollution, qui permet de contrôler la production in situ des radicaux oxydants, présente maintenant un coût de fonctionnement très faible.Thi Xuan Huong Le, Roseline Esmilaire, Martin Drobek, Mikhael Bechelany, Cyril Vallicari, Duy Linh Nguyen, Anne Julbe, Sophie Tingry & Marc CretinDesign of a novel fuel cell-Fenton system: aapproach to zero energy depollutionJ. Mat. Chem. A 12 septembre 2016Marc Cretin, Institut Européen des membranes – MontpellierMikhael Bechelany, Institut Européen des membranes – MontpellierChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes