L'absence de joie à l'écoute de la musique liée à un manque de connectivité dans le cerveau

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

Barcelone (Barcelone (Barcelona en catalan et en castillan) est une commune de Catalogne - Espagne, située dans la province de Barcelone. Elle est la capitale historique,...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter...)

hôpital (Un hôpital est un lieu destiné à prendre en charge des personnes atteintes de pathologies et des traumatismes trop complexes pour pouvoir être traités à domicile ou dans le cabinet d'un médecin.)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la...)

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent d'autres en...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

questionnaire (Les questionnaires sont un des outils de recherche pour les sciences humaines et sociales, en particulier la psychologie, la sociologie, le marketing et la géographie.)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

écoute (Sur un voilier, une écoute est un cordage servant à régler l'angle de la voile par rapport à l'axe longitudinal du voilier et en conséquence l'angle d'incidence du vent sur la voile. Il y a...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à la main, soit par impression...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres. Celles-ci se produisent à la fréquence propre du système. Si le système...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses fonctions du corps, dont la motricité volontaire, et constitue le...)

argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du latin Argentum — et de numéro atomique 47.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle...)

autisme (Le terme autisme tend a désigner aujourd'hui un trouble affectant la personne dans trois domaines principaux:)

le sillon (Le Sillon est un mouvement politique et idéologique français fondé par Marc Sangnier (1873 - 1950). Il vise à rapprocher le catholicisme de la République...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

apathie (Apathie est un terme médical désignant un état de fatigue physique ou intellectuelle profond (mais le plus souvent réversible) se caractérisant par une...)

toxicomanie (A l'origine "la" toxicomanie est un terme qui vient du grec toxikon, « poison » et mania, « folie » et qui signifie que quelqu'un use de manière répétée et...)

Avez-vous déjà rencontré une personne que la musique indiffère ? Elle pourrait être atteinte de ce qu'on appelle l'anhédonie spécifique à la musique, qui touche de trois à cinq pour cent de la population.Des chercheurs de l'deet de l'etneurologiques dede l'Université McGill ont observé chez les personnes qui en sont atteintes une diminution de la connectivitéentre les régions corticales responsables du traitement de l'information sonore et les régions sous-corticales liées à la récompense.Pour comprendre les origines de l'anhédonie musicale, des chercheurs ont recruté 45 participants en bonneà qui ils ont fait remplir unmesurant leurde sensibilité à l'de musique. Ils les ont répartis en trois groupes selon leurs réponses. Les sujets devaient ensuite écouter des extraits musicaux à l'intérieur d'un appareil d'parmagnétique fonctionnelle (IRMf),en fournissant des estimations enréel du plaisir ressenti. Afin d'évaluer la réaction duà d'autres types de récompenses, les participants se sont aussi livrés à un jeu d'qui leur permettait de gagner ou de perdre vraiment de l'argent.Lesd'IRMf ont montré qu'à l'écoute de musique, les personnes atteintes d'anhédonie musicale présentaient une diminution de l'du noyau accumbens, une structure sous-corticale importante dude récompense. La diminution ne procédait pas d'un dysfonctionnement général du noyau accumbens même, la région étant activée quand les sujets remportaient de l'argent au jeu.Or, chez les sujets atteints d'anhédonie musicale, la connectivité fonctionnelle entre les régions corticales associées au traitement de l'information auditive et le noyau accumbens était moindre. En revanche, elle était prononcée chez des personnes éprouvant une sensibilité élevée à la musique.Le fait que des sujets soient insensibles à la musique, mais sensibles à un autre stimulus comme l'argent permet de penser qu'il existe différentes voies vers la récompense pour différents stimuli. Cette conclusion pourrait préparer le terrain à l'étude détaillée des substrats neuronaux à la base d'autres anhédonies propres à un domaine et elle nous aide, d'une perspective évolutionniste, à comprendre comment la musique a acquis une valeur de récompense.Il a été démontré que l'absence de connectivité dans le cerveau est responsable d'autres déficits de la capacité cognitive. Ainsi, des études concernant des enfants atteints de troubles du spectre de l'révèlent que leur incapacité à trouver agréable la voix humaine pourrait s'expliquer par un couplage réduit entretemporal supérieur postérieur bilatéral et les noeuds répartis du système de récompense, dont le noyau accumbens. Cette plus récenterenforce l'importance de la connectivité neuronale dans la réaction à la récompense chez les êtres humains."Ces résultats aident à comprendre la variabilité individuelle dans le fonctionnement du système de récompense, et peuvent être appliqués à la mise aude thérapies pour traiter des troubles liés à la récompense, dont l', la dépression et la", avance Robert Zatorre, neuroscientifique à l'INM et coauteur de l'article.Cette étude a paru dansle 27 septembre 2016. Elle a été subventionnée par les gouvernements de l'Espagne et de la Catalogne, et les Instituts de recherche en santé du Canada.