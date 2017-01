Les secrets cachés du nuage d'Orion

Cette nouvelle image spectaculaire est une des plus grandes mosaïques en haute résolution du nuage moléculaire Orion A dans le proche infrarouge. Située à 1350 années-lumière de la Terre, c'est la fabrique intensive d'étoiles connue la plus proche de nous. Cette image, réalisée avec VISTA, lededans l'de l'Observatoire de Paranal de l'ESO audu Chili, révèle de nombreuses jeunes étoiles et d'autres objets habituellement profondément enfouis dans les nuages de poussière.Cette nouvelle image du sondage VISION (VIenna Survey In Orion) est un montage d'images prises dans le proche infrarougepar le télescope de sondage VISTA à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili. Le montage couvre l'duOrion A, un des deux nuages moléculaires géants dans le complexe dumoléculaire d'Orion (OMC). Orion A s'étend sur environ huit degrés aude la partie bien connue d'Orion appelée l'épéeVISTA est le plus grand télescope de sondage au. Il a un grandet réalise des images avec des détecteurs infrarouges très sensibles, deux caractéristiques qui en font le télescopepour obtenir les profondes images infrarouges de grande qualité nécessaires pour cet ambitieux sondage.Le sondage VISION a abouti à un catalogue de presque 800 000 étoiles, jeunes objets stellaires etdistantes identifiés individuellement. Ceci en fait le sondage le plus profond et avec la meilleure couverture à cede cette régionVISTA peut voir de lainvisible pour l'oeil humain, permettant ainsi aux astronomes d'identifier de nombreux objets autrement cachés dans les nurseries stellaires. De très jeunes étoiles impossibles à voir sur les images ensont ainsi révélées quand elles sont observées dans les plus grandes longueurs d'de l'infrarouge, là où la poussière qui les voile devient plus transparente.La nouvelle image constitue une étape vers la réalisation d'une image complète du processus de formationdans Orion A, pour les étoiles de petite, mais aussi pour celles de grande masse. L'le plus spectaculaire est la magnifiqued'Orion, également appelée Messier 42que l'on voit sur la gauche de l'image. Cette région forme une partie de l'épée de la fameuse brillanted'Orion (Le Chasseur). Le catalogue VISTA contient à la fois des objets connus et de nouvelles découvertes, dont cinq nouveaux candidats dans la catégorie jeunes objets stellaires et dix dans celle desSur le reste de l'image on peut étudier les nuages moléculaires sombres d'Orion A et repérer de nombreux trésors cachés, parmi lesquels des disques dequi peuvent donner naissance à de nouvelles étoiles (des disques pré-stellaires), une nébulosité associée avec de très jeunes étoiles (objets de Herbig-Haro), de plus petits amas d'étoiles et même des amas de galaxies situés bien loin de la. Le sondage VISION permet une étudedes toutes premières phases de l'évolution des jeunes étoiles dans les nuages moléculaires proches.Cette image étonnamment détaillée d'Orion A établit une nouvelle base observationnelle pour les prochaines études de formation d'étoiles et d'amas et met en exergue une fois de plus ladu télescope VISTA pour faire des images de grandes zones du, rapidement et en profondeur, dans le proche infrarouge