Le transport de spins dans les pérovskites

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa masse...)

transport (Le transport, du latin trans, au-delà, et portare, porter, est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre.)

Matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec...)



A gauche: schéma de la structure (cœur et coquille de surface) du nanocristal de pérovskite synthétisé en sels fondus.

Au centre: image du nanocristal et de sa coquille (en vert), par microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La...)

A droite: agencement quasi-parfait des colonnes d' atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie à l'aide de la...)

nanomatériau (Un nanomatériau est un matériau possédant des propriétés particulières à cause de sa structure nanométrique. Elle est habituellement issue de la nanotechnologie.)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..)....)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

impact environnemental (L'impact environnemental est l'ensemble des modifications de l'environnement, qu'elles soient négatives ou positives, dues à un organisme ou à un produit.)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)



Transport des électrons au travers de chaînes de particules.

Sous faible champ magnétique: les aimantations des cœurs sont alignées mais les spins de la coquille restent désordonnés, les électrons ne peuvent pas passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

Sous champ magnétique élevé: les spins de la coquille s'alignent à leur tour et laissent passer les électrons.

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

Madrid (Madrid est la capitale de l'Espagne. Ville la plus vaste et la plus peuplée du pays, c'est le chef-lieu de la Communauté autonome de Madrid qui appartient à la...)

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Contacts institut:

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie, une machine à broyer, piler, pulvériser...)

Un consortium franco-espagnol réunissant des chercheurs du Laboratoire chimie de la matière condensée de Paris (CNRS/UPMC/Sorbonne universités/Collège de France) et de l'deetdesde Strasbourg(CNRS/Université de Strasbourg) vient de mettre en évidence, via la synthèse de nanocristaux de pérovskite, des propriétés insoupçonnées de ce matériau-modèle de l'électronique de. Une petite révolution dans le domaine... Ces travaux sont parus dans la revueAu cœur des dispositifs de stockage de l'information, tels que les têtes de lecture des disques durs, la spintronique ou électronique de spin repose sur ledes électrons, influencé par une propriété particulière des électrons: leur spin.modèle de la spintronique, la pérovskite composée d', lanthane, strontium et manganèse (LSMO), est largement utilisée pour injecter des spins dans des matériaux et leur conférer de nouvelles propriétés (conductivité du courant sous, par exemple). Pourtant, le comportement du LSMO reste mal connu.Pour en savoir plus, les chercheurs d'un consortium(1) mené par le Laboratoire de chimie de lacondensée deet l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, ont mis au, grâce à une méthode de synthèse originale utilisant des sels fondus, des nanocristaux de pérovskite présentant une grandeet une haute qualité cristalline. Ces caractéristiques combinées ont permis, pour la première fois, de mimer les transports de spins à l'échelle nanométrique. Et ce, dans un matériau généralement utilisé sous forme de films minces dont il était difficile d'étudier les propriétés de surface.En forme de "nanocubes", les cristaux obtenus sont constitués d'un cœur et d'une couche superficielle - une coquille - de composition chimique légèrement(plus faible teneur en oxygène). Les chercheurs ont montré que cette couche de surface influence fortement les propriétés magnétiques du. Elle module de façon importante le comportement des spins et, de fait, ledes électrons lorsqu'unmagnétique est appliqué. Des résultats qui donnent un nouvel éclairage sur les propriétés de ces matériaux, en révélant un rôle clé de leur surface, quand les modèles habituels s'appuient sur les propriétés du cœur. De plus, la mise au point d'une voie de synthèse de nanocristaux de grande qualité, à bas coût et à faible, ouvre de nouvelles pistes d'pour la conception de nouveaux nanomatériaux...Ha Le Thi N'Goc, Louis Donald Notemgnou Mouafo, Céline Etrillard, Almudena Torres-Pardo, Jean-François Dayen, Simon Rano, Gwenaëlle Rousse, Christel Laberty-Robert, Jose Gonzales Calbet, Marc Drillon, Clément Sanchez, Bernard Doudin & David Portehault,Surface-Driven Magnetotransport in Perovskite NanocrystalsAdvanced Materials 23 décembre 2016David Portehault, Laboratoire chimie de la matière condensée de ParisBernard Doudin, Institut de physique et chimie des matériaux de StrasbourgChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes