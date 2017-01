Rougeole: efficacité de ré-initiation de la transcription

Schéma supérieur: représentation schématique du déplacement de la polymérase virale constituée par la protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons...) génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus dont le génome est porté par des molécules d'ARN). Il contient en...) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)



Schéma du milieu: organisation (Une organisation est) gène (Un gène est une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui spécifie la synthèse d'une chaîne de polypeptide ou d'un acide...)



Schéma inférieur: L'efficacité avec laquelle la polymérase virale ré-initie la transcription à chaque IGR dépend de l'affinité du couple NTAIL-PXD. Ainsi, une propension plus prononcée du complexe NTAIL-PXD à la dissociation (de la gauche vers la droite) est associée à une plus faible efficacité de ré-initiation de la transcription.



© Sonia Longhi. Denis Gerlier

Une étude pluridisciplinaire, menée par des chercheurs du Centre international de recherche en infectiologie, du laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques et du Centre de recherche en cancérologie de Marseille, décrypte le mécanisme moléculaire qui assure une transcription optimisée des ARN messagers dude larequise pour une production équilibrée de chacune des protéines virales. Cette étude qui ouvre de nouvelles perspectives pour concevoir des antiviraux, a été publiée le 9 décembre 2016 dans la revueLe virus de la rougeole est un membre de la famille desaude l'ordre des virus à ARN négatif (. Cet ordre comprend de très nombreux virus pathogènes pour l', l'ou laavec des impacts socioéconomiques et enmajeurs. On peut citer par exemple, les, Ebola, le virus respiratoire syncytial et le virus Nipah. Le génome de ces virus est constitué par de l'ARN négatif non segmenté. Ces virus possèdent un mécanisme de transcription et de réplication très singulier reposant sur trois protéines virales: la polymérase (L), la nucléoprotéine (N) et la phosphoprotéine (P). Chez ces virus, l'ARNn'est pas infectieux car il n'est pas reconnu comme matrice par la polymérase virale. Seul le génome encapsidé dans un homopolymère hélicoïdal de protéines N sert de matrice pour la transcription (c'est-à-dire la production d'ARN messagers - ARNm - qui codent les constituants protéiques du virus) et la réplication du génome viral (c'est-à-dire la production d'une copie complémentaire du génome viral). Cet, appelé nucléocapside, est reconnu par Lson cofacteur P pour une transcription séquentielle des ARNm qui sont aude six chez le virus de la rougeole. P se lie à la nucléocapside via son domaine terminal (PXD). Ce dernier reconnaît spécifiquement l'extrémité NTAIL de N. Cette extrémité est très souple et assimilable à des poils hérissés au-dessus d'une chenille dont le corps serait la partie relativement rigide de la nucléocapside.Les six gènes présents dans le génome du virus de la rougeole sont séparés par des régions dites inter-géniques (IGR). Quand la polymérase virale a terminé de transcrire le premier gène (ou gène amont), elle doit reconnaître la région IGR en tant que"séparateur" et puis recommencer à transcrire le gène suivant (ou gène aval). L'efficacité de ré-initiation de la transcription diminue auet à mesure que la polymérase s'éloigne de l'extrémité 3' du génome, ce qui donne lieu à un gradient caractéristique d'abondance relative de chaque ARN messager. Pour chaque IGR, l'efficacité avec laquelle la polymérase ré-initie la transcription du gène aval dépend de l'affinité entre l'extrémité souple NTAIL et l'extrémité rigide PXD. Les chercheurs, en combinant des approches de biochimie,etcellulaire, ont pu élucider le rôle clé de certains acides aminés de NTAIL dans l'interaction avec PXD. De plus, ils ont pu corréler l'affinité du couple NTAIL-PXD à la capacité de la polymérase à ré-initier la transcription. Ainsi, une faible affinité entre NTAIL et PXD réduit l'efficacité de la polymérase à redémarrer la transcription. Ces études montrent que l'interaction entre NTAIL et PXD est naturellement optimisée pour permettre à la polymérase virale de synthétiser chacun des messagers viraux dans des proportions assurant une production équilibrée de chacune des protéines du virus. Cette interaction serait donc l'une des contraintes majeures auxquelles ce couple protéique a été soumis au cours de l'évolution. Enfin, cette interaction particulière offre une nouvelle cible moléculaire pour concevoir des antiviraux.