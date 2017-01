Les billets de loterie ne sont pas des jeux pour enfants

Les billets de loterie peuvent être amusants, mais ce ne sont pas des cadeaux appropriés pour les mineurs. Les résultats d'études indiquent que le jeu est une activité risquée chez les jeunes et qu'un lien peut être établi entre l'âge auquel une personne commence à parier et la présence de problèmes de jeu plus tard dans la. Or, les billets de loterie constituent souvent la façon dont les mineurs sont initiés au jeu.Ces, associées aux inquiétudes entourant le problème du jeu chez les jeunes, ont mené au développement de laannuelle dudes Fêtes. L'objectif de cette campagne est d'informer et de sensibiliser le public aux risques associés au fait d'offrir en cadeau, des billets de loterie à des mineurs. Plus de 50 sociétés de loterie aux quatre coins ducollaborent à cette initiative du Centre international d'étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes de l'McGill et du Conseil national sur les problèmes de jeu des États-Unis." Jouer à la loterie ou à toute autre forme deet d'à un jeune âge peut augmenter le risque de développer un problème de jeu plus tard dans la vie ", affirme le professeur Jeffrey Derevensky, directeur du Centre international d'étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes de l'Université McGill. " Nous nous réjouissons des efforts déployés par les sociétés de loterie partout dans le monde pour sensibiliser la population à cet enjeu, car, nous pouvons contribuer à retarder l'initiation aux jeux d'argent et à prévenir le jeu problématique chez les mineurs. "Selon Keith Whyte, directeur général du Conseil national sur les problèmes de jeu des États-Unis, " il est essentiel de sensibiliser la population car des études ont révélé que certains joueurs problématiques ont commencé à jouer alors qu'ils n'étaient âgés que de 9 ou 10 ans. Cette campagne est une excellente façon d'encourager le jeu responsable et de souligner que les loteries sont réservées aux adultes. "La campagne des Fêtes a reçu l'appui de la World Lottery Association (WLA), de l'Association nord-américaine de loteries d'État et provinciales (NASPL) et de l'Association européenne des loteries (AEL), accroissant ainsi la portée mondiale de cette importante initiative. " Nous croyons fermement que le jeu responsable constitue une approche positive permettant de réduire au minimum les conséquences négatives et les problèmes liés au jeu en général et, par conséquent, d'en optimiser les bienfaits pour la population. Nous sommes fiers de travailler avec la WLA, la NASPL, l'AEL et plus de 50 sociétés de loterie - unrecord cette année ", affirme Keith Whyte.Les sociétés participantes à la campagne de 2016 sont les suivantes :CanadaAlberta Gaming and Liquor Commission, Atlantic Lottery, British Columbia Lottery Corporation, Loto-Québec, Manitoba Liquor & Lotteries,Scotia Provincial Lotteries and Casino Corp., Ontario Lottery and Gaming Corporation, Saskatchewan LotteriesÉtats-UnisArizona Lottery, Arkansas Lottery Commission, California Lottery, Connecticut Lottery Corporation, Delaware Lottery, DC Lottery and Charitable Games, Florida Lottery, Georgia Lottery Corporation, Hoosier Lottery, Idaho Lottery, Iowa Lottery, Illinois Lottery, Kansas Lottery, Kentucky Lottery Corporation, Maine Lottery, Maryland Lottery & Gaming Control Agency, Massachusetts State Lottery, Michigan Bureau of State Lottery, Minnesota State Lottery, Missouri Lottery, Montana Lottery, Nebraska Lottery, New Hampshire Lottery, NewLottery, NewLottery,Lottery, North Carolina Education Lottery, Ohio Lottery Commission, Oklahoma Lottery Commission, Oregon Lottery, Pennsylvania Lottery, Rhode Island Lottery, South Carolina Education Lottery, South Dakota Lottery, Tennessee Education Lottery Corporation, Texas Lottery, Vermont Lottery Commission, Virgin Islands Lottery, Virginia Lottery, Washington's Lottery, West Virginia Lottery, Wisconsin Lottery, Wyoming LotteryInternationalAB Svenska Spel (Sweden), Austrian Lotteries, Hrvatska Lutrija d.o.o. (Croatia), Lottotech Limited (Mauritius), Lotto New Zealand, Tatts Group Lotteries (Australia)