Des hydrogels photo-commutables pour des applications biomédicales

Inspirés par les hydrogels naturels, les chimistes développent des matériaux de synthèse aux propriétés uniques: forte teneur en eau, douceur, flexibilité ou biocompatibilité. Leur ressemblance avec les tissus vivants présente un grand intérêt pour le domaine biomédical. En quête de leur optimisation, des chercheurs de l'deetdesde Strasbourg (CNRS/Université de Strasbourg) et de l'Institut de sciences et d'supramoléculaires (CNRS/Université de Strasbourg) les ont dotés de pouvoirs d'auto-réparation mais aussi de transformation sous stimuli lumineux. Des résultats parus dans la revueCapables de retenir de grandes quantités d'du fait de leurs réseaux tridimensionnels, doux, flexibles, biocompatibles, les hydrogels présentent une forte ressemblance avec les tissus vivants. On imagine donc bien leur importance pour le domaine biomédical: lentilles de contact, produits d', pansements, ingénierie tissulaire, vectorisation de médicaments...Les chercheurs de l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg et de l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaires ont franchi une nouvelle étape dans l'élaboration de ces gels hydrophiles. Ils ont d'abord synthétisé des polymères à base de métaux,des hydrogels stables à faible concentration massique enet absorbant des quantités d'eau inégalées. A l'instar des tissus vivants, ces hydrogels présentent des propriétés d'auto-cicatrisation ou d'auto-réparation car ils sont constitués de macromolécules en équilibre. Plus important encore, ils sont capables de se transformer en fonction du type de: la lumière ultraviolette les rend liquides, larétablit leurs propriétés gélifiantes (figure). Les scientifiques viennent donc de démontrer qu'un gel composé majoritairement d'eau pouvait être photo-commutable et adaptatif !E. Borré, S. Bellemin-Laponnaz & M. MauroAmphiphilic Metallopolymers for Photoswitchable Supramolecular HydrogelsChem. Eur. J. 16 novembre 2016DOI: 10.1002/chem.201604321Stéphane Bellemin-Laponnaz, Institut de physique et chimie de StrasbourgMatteo Mauro, Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaires - StrasbourgChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes