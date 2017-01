Les limitations de vols des drones

Une carte pour accompagner la réglementation

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC), avec le concours de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), a élaboré une carte interactive des zones de restrictions et d'interdictions pour unde loisir des drones enDisponible en ligne sur le, cette carte interactive regroupe, de manière simplifiée et facilement compréhensible, les zones dumétropolitain où les vols de drones sont soumis à des interdictions ou des restrictions de façon permanente.Ainsi, il est désormais facile et rapide pour un télépilote de loisir de vérifier s'il peut faire voler sonen un endroit donné, et jusqu'à quelle. Cetd'information permettra notamment d'éviter les vols imprudents et dangereux dans des zones sensibles ou aux abords des aérodromes.Au cours des prochains, cet outil sera complété par des cartes outre-mer. L'intégration des zones restreintes créées de manière temporaire est également à l'étude.Pour accompagner l'essor du drone civil, la France a été un des premiersà se doter, dès 2012, d'une réglementation. Celle-ci a été complétée par la loi relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils, adoptée par le Parlement le 13 octobre dernier. Aujourd'hui, la DGAC et l'IGN mettent à la disposition des télépilotes de loisir un outil d'information en ligne qui leur permettra d'utiliser leur drone en toute sécurité.Cette carte est basée sur l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.Pour plus d'information voir: