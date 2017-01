Vps15, un nouvel acteur dans le trafic vers le cil primaire en lien avec une ciliopathie

Figure 1: Le cil primaire (en vert) est très court dans les cellules de la peau de patients portant une mutation dans le gène VPS15 et atteints de ciliopathie, comparé aux cellules d'individus sains. Le noyau est marqué en bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

©Séverine Bär (GMGM, UMR7156)

Figure 2: Gâteau-schéma du trafic intracellulaire vers le cil primaire, avec le rôle de la protéine VPS15 qui intervient au niveau du Golgi pour réguler le transport des vésicules IFT20 vers le cil primaire.

© Laurianne Kuhn

Les équipes de Sylvie Friant au Laboratoire de génétique moléculaire, génomique, microbiologie et d'Hélène Dollfus au Laboratoire de génétique médicale, en collaboration avec Philippe Hammann de la plateforme de protéomique de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire et Uwe Strähle au Karlsruhe institute of technology, montrent qu'une mutation dans leVPS15 codant uneimpliquée dans levésiculaire vers leprimaire, est responsable d'une ciliopathie. Ces travaux ont été publiés le 24 novembre 2016 dans la revueLes ciliopathies regroupent une famille de maladies génétiques qui affectent le développement et le fonctionnement de certains organes (dont leet les yeux). Différentes protéines nommées BBS (Bardet-Biedl Syndrome) sont impliquées dans cetteDans cette étude, les chercheurs ont identifié pour la première fois une mutation dans le gène VPS15 (vacuolar protein sorting) chez des patients atteints de ciliopathies (Figure 1). Leurs travaux montrent que VPS15 agit comme un nouvelde la machinerie de transport vésiculaire allant de l'appareil de Golgi au cil primaire. Le trafic vésiculaire permet à des molécules d'être transportées d'un compartiment à l'autre dans la cellule via des mécanismes deentre les membranes et les vésicules de transport. La découverte de ces mécanismes a valu le prix Nobel deet physiologie en 2013 à James Rothman, Randy Schekman et Thomas Südhof. En effet, du transport des vésicules dépend la bonneintracellulaire, ainsi que le fonctionnement des cils primaires. Les cils primaires sont des extensions de la membrane plasmique qui fonctionnent comme des antennes sensorielles et sont indispensables dans le processus de signalisation cellulaire.Ces travaux identifient la protéine VPS15 comme un nouvel acteur dans la formation du cil primaire en lien avec les ciliopathies, des maladies génétiques très handicapantes (Figure 2). Ainsi, la protéine VPS15 quiun rôle dans l'via un complexe multi-protéique comprenant la kinase lipidique VPS34, a une nouvelle fonction dans le trafic vers le cil primaire aud'un complexe avec la golgine GM130.