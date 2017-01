L'évolution rapide: rien ni personne n'y échappe

Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

bien-être (Le bien-être ou bienêtre est un état qui touche à la santé, au plaisir, à la réalisation de soi, à l'harmonie avec soi et les autres. René Dubos...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des...)

équation (En mathématiques, une équation est une égalité qui lie différentes quantités, généralement pour poser le problème de leur identité. Résoudre l'équation consiste à déterminer toutes les façons de...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un concept...)

poisson (Dans la classification classique, les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques à branchies, pourvus de nageoires et dont le corps est le plus souvent couvert...)

bitume (Le bitume est une substance composée d'un mélange d'hydrocarbures, très visqueuse (voire solide) à la température ambiante et de couleur noire. Connu depuis la plus haute Antiquité sous forme naturelle, il provient,...)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire...)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un prédicat ou un algorithme. En statistiques, une variable peut aussi...)

L'évolution rapide d'autres espèces est monnaie courante, et bon nombre des manifestations les plus extrêmes découlent de la présence humaine.La revue scientifiquea publié un numéro thématique sur l'évolution rapide, auquel ont collaboré des chercheurs de l'Université McGill en colligeant les études les plus récentes sur le sujet. L'être humain influe sur l'évolution d'autres espèces, et ces changements peuvent avoir des retombées dans ses sociétés. Dans de nombreux cas, l'influence se fait sentir en quelques années ou décennies seulement. La rapidité du phénomène étonne les biologistes."?ce qui nous entoure est en constante évolution, et ces changements influent sur notre milieu, notreet notregénéral?", affirme Andrew Hendry, professeur au Musée Redpath et au Département dede l'Université McGill, qui a participé à la révision du numéro thématique.Lorsque l'être humain fait partie de l', lade sélection exercée sur uneest souvent très forte, d'où la rapidité de l'évolution.Voici, à cet égard, trois exemples éloquents.Pêche commerciale - Lorsque la pression de sélection est forte en raison des activités de pêche, lesubit une évolution l'amenant à se reproduire à un plus jeune âge. Comme il est plus petit à ce moment, sa progéniture est moins nombreuse et de plus petite taille. Or, ce changement risque de réduire le rendement des pêcheries et la durabilité.Espèce envahissante - Une espèce qui migre et s'installe dans un nouvel habitat subit une évolution : elle se propage plus rapidement, ce qui se répercute sur les espèces indigènes. Parfois, ces dernières réagissent en évoluant à leur tour; le cas échéant, elles peuvent stopper l'invasion et en atténuer l'impact.Urbanisation - Le développement des villes métamorphose notre milieu de bien des façons et peut provoquer l'évolution de nombreuses espèces. Ainsi, les végétaux disperseront moins de graines dans un milieu où foisonne leinhospitalier, les animaux vont acquérir une résistance aux produits chimiques industriels et résidentiels, et lesferont de même à l'égard des antibiotiques.Les études réunies dans ce numéro thématique pourraient constituer lede départ d'un examen plus vaste de la question. Comment l'espèce humaine façonne-t-elle l'évolution ? Et comment cette évolution influe-t-elle à son tour sur les caractères des espèces, laet les "?écoservices?", ces services que la nature rend à l'être humain en lui fournissant par exemple de la nourriture, de l'et de l'pur ?"?L'évolution transforme fondamentalement la façon dont les espèces et les écosystèmes réagissent aux changements environnementaux?", explique le Pr Hendry. "?C'est donc uneincontournable dans toute étude sur la biodiversité et les écoservices?".L'article "?Human influences on evolution, and the ecological and societal consequences?", par Kiyoko M. Gotanda, Andrew P. Hendry et Erik Svensson, a été publié dans Philosophical Transactions of the Royal Society B. DOI : doi.org/10.17863/CAM.6418Cette étude a été financée par le programme de subventions à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.