Peindre vite et bien: les secrets des innovations du 19e siècle

© Hélène Pasco, LAMS (CNRS/UPMC)

Le gel à l'échelle macroscopique

© LAMS (CNRS/UPMC)

Organisation du gel à l'échelle supramoléculaire (observation par microscopie électronique, après cryofracture

© LAMS (CNRS/UPMC)

Afin de pouvoir peindre vite avec des effets de texture et de volume exceptionnels, J. M. William Turner et d'autres artistes anglais de sa génération ont bénéficié de la mise au point de gels innovants. Ajoutées à la peinture à l', ces matières, très en vogue au 19eet encore utilisées aujourd'hui, modifient les propriétés de la peinture. Des chercheurs du, de l'UPMC et duont, pour la première fois, révélé les secrets chimiques de ces mélanges. Leici sous forme d'acétate est l'un des ingrédients indispensable à la formation de ces gels. Leurs travaux sont publiés le 9 janvier 2017 dans la revueLes peintures à l'huile sont traditionnellement constituées de pigments broyés dans de l'huile de lin, de noix ou de graines de pavot. Elles réclament desde séchage très longs, amenant le peintre à achever une toile en plusieursvoire plusieurs années s'il ade superposer plusieurs couches de couleurs. Au 19e siècle, les artistes, parmi lesquels J. M. William Turner, modifient ces pratiques, dans l'objectif de réduire ce temps de réalisation mais aussi de rendre compte de laet du mouvement dans leurs tableaux, en marquant leur geste créatif dans la. Aidés par des chimistes, ils combinent alors lespour obtenir de nouvelles formulations innovantes qui répondent à leurs attentes: ce sont des gels à base d'huile, de résine et de plomb, introduits le plus souvent sous forme d'acétate de plomb en solution aqueuse ou sous forme solide. Adoptés par les peintres anglais de l'époque sous le nom "gumtion", ils permettent de peindre plus vite – en quelques– avec des effets de volume et de texture inégalés.Mais, dans quelles conditions ces matériaux se forment-ils ? Comment se lient-ils à la peinture et évoluent-ils avec le temps ? Pour le savoir et proposer des solutions de conservation adéquates, il est indispensable d'étudier leur nature, leuret leurs propriétés chimiques. Reconstituant les recettes originales du 19e siècle, les scientifiques ont synthétisé ces gels puis considéré leurs propriétés, notamment rhéologiques (écoulement et déformation). Un ajout, même en faible, de ce gel à des pigments suffit à modifier les propriétés de la peinture: les propriétés élastiques obtenues sont bien supérieures à la peinture traditionnelle. Autre résultat: l'huile n'est pas indispensable pour obtenir un gel, seuls sont nécessaires la résine et l'acétate de plomb.Les chercheurs ont également étudié ce gel, véritable médium à peindre, en combinant plusieurs techniques spectroscopiquespermettant une approche multi-échelles. Ils ont réussi à déterminer les interactions entre les molécules aude ce systèmeorganique-inorganique et les mécanismes qui induisent la gélification. En particulier, des processus similaires à ceux intervenant lors des processus de séchage et dedes huiles ont été mis en évidence. Connus pour être accélérés notamment en présence de plomb, ils expliquent la formation du gel. Ces résultats indiquent que le plomb n'est pas seulement lede la gélification, il intervient également dans l'de ce médium.Unedébutée en novembre dernier permettra de mieux comprendre lades gels hybrides. Il s'agit notamment de préciser comment le plomb se lie à la résine ainsi que les conditions de conservation et de dégradation de ces mélanges.