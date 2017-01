Une percée prometteuse dans le traitement de la Sclérose en Plaques

Des essais cliniques distincts ont montré l'efficacité d'un médicament appelé ocrelizumab à réduire de nouvelles poussées chez des personnes atteintes de sclérose en plaques (SP) de type cyclique et une nouvelle aggravation des symptômes dans le cas de la SP progressive primaire.Trois études menées par une équipe internationale de chercheurs, qui compte Amit Bar-Or et Douglas Arnold de l'etneurologiques dede l'McGill, ont révélé que l'ocrelizumab peut diminuer considérablement de nouvelles poussées de SP cyclique, et ralentir l'aggravation des symptômes causés par la SP progressive primaire.Dans l'une des études, 732 patients atteints de SP progressive primaire ont été répartis aléatoirement selon un ratio de 2:1 pour recevoir soit l'ocrelizumab, un anticorps monoclonal humanisé qui cause unedes lymphocytes B CD20+, soit un placebo.La proportion de patients avec une progression confirmée de l'incapacité après 12 semaines était de 39,3 pour cent avec le placebo, par rapport à 32,9 pour cent avec l'ocrelizumab. Après 24 semaines, la proportion avec une progression confirmée de l'incapacité était de 35,7 pour cent avec le placebo par rapport à 29,6 pour cent avec l'ocrelizumab. À la 120e semaine, le test mesurant laded'un sujet sur une distance de 25 pieds montrait une dégradation de 55,1 pour cent chez les sujets traités au placebo par rapport à 38,9 pour cent chez ceux traités à l'ocrelizumab. On a aussi observé chez les patients sous ocrelizumab moins de nouvelles lésions auet une perte moindre dudu cerveau que chez les sujets ayant reçu le placebo.L'ocrelizumab a aussi été testé dans deux études distinctes de sujets atteints de SP cyclique, l'une avec un groupe de 821 personnes, et l'autre avec 835 personnes. Dans les deux études, les sujets ont été répartis aléatoirement selon un ratio de 1:1 pour recevoir soit l'ocrelizumab, soit un traitement reconnu pour la SP cyclique, l'interféron bêta sous-cutané injecté trois fois par semaine. Par rapport au placebo, les taux de récurrence des poussées chez les sujets sous ocrelizumab étaient plus faibles de 46 pour cent dans une étude et de 47 pour cent dans l'autre. Les chercheurs ont constaté que l'ocrelizumab réduisait le risque de l'aggravation de l'incapacité après 12 semaines et 24 semaines, et réduisait lede nouvelles lésions au cerveau.Selon les résultats de l'étude, des réactions liées à laont été constatées chez 34,3 pour cent des sujets sous ocrelizumab. Les infections graves n'étaient pas plus fréquentes avec l'ocrelizumab qu'avec l'interféron (1,3 par rapport à 2,9 pour cent respectivement). Des tumeurs malignes ont été constatées chez quatre sujets sous ocrelizumab et chez deux sujets sous interféron. L'innocuité à long terme de l'ocrelizumab devra être déterminée par l'approfondissement des"Les résultats chez les patients atteints de SP cyclique démontrent non seulement l'efficacité très élevée ducontre les poussées, mais souligne aussi le nouveau rôle important des lymphocytes B dudans le développement de poussées", indique le Dr Bar-Or. "Bien que les résultats chez les patients atteints de SP primaire progressive soient plus modestes, ils représentent néanmoins lepremierpositif, une percée qui permet d'espérer pour la SP progressive primaire, auparavant impossible à traiter. C'est une avancée importante dans le domaine."Les conclusions des deux études, financées par, ont paru dans le New England Journal of Medicine le 21 décembre 2016.