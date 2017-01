Feu vert pour la mission SVOM

Le conseil d'administration du Cnes a approuvé l'engagement de l'agence spatiale française dans la mission scientifique sino-française(SVOM). Le satellite SVOM sera lancé en 2021 et aura pour mission de scruter les sursauts gamma, responsables des phénomènes les plus violents de l'. Le Cnes et les laboratoires defrançais (rattachés au, au CEA et aux universités) fourniront des éléments-clés pour cette mission. Au, dix laboratoires de l'et de l'INSU sont impliqués dans ceSVOM est undédié à l'étude des sursauts gamma, ces bouffées ultra-énergétiques qui nous atteignent depuis l'Universentier. Ces phénomènes signent des évènements cataclysmiques, comme l'finale d'étoiles très massives, ou la coalescence d'étoiles à neutrons entre elles ou avec des trous noirs.Bien que plusieurs centaines de sursauts gamma aient été détectés à ce, ils restent imparfaitement compris. Phénomènes par essence transitoires – les plus longs peuvent être observés pendant quelques jours, les plus courts pendant quelques– les étudier exige à la fois des instruments d'à la pointe de laet une réactivité exceptionnelle du satellite et du segment sol de la mission.SVOM fournira enréel à la communautéinternationale les coordonnées célestes des sursauts qu'il détectera, pour permettre de pointer au plus vite les télescopes terrestres qui lui sont complémentaires. Doté d'une grande agilité, le satellite se réorientera lui-même vers ces évènements, avec l'de ses instruments, en quelques minutes. Le système SVOM a été particulièrement optimisé pour que les sursauts détectés puissent être observés en détail par les télescopes terrestres. Ses instruments ont été conçus pour être sensibles à des sursauts particulièrement lointains, dits cosmologiques, dont l'étude ouvrira unesur l'Univers très jeune.Pendant la mission SVOM, des détecteurs d'gravitationnelles et de neutrinos seront également en fonctionnement. La coïncidence temporelle entre ces observatoires de phénomènes cosmiques transitoires s'annonce d'une telle richesse scientifique que des accords sont déjà prévus entre les scientifiques concernés.La contribution française Selon les termes de l'accord avec l'chinoise, la CNSA, signé en août 2014, le Cnes livrera deux instruments scientifiques sur les quatre qu'emporte le satellite: leà rayons X MXT, et lagrandà rayons X et gamma ECLAIRs, ende détecter les sursauts et de déclencher le système d'alerte, entièrement. Le Cnes doit également mettre à disposition de la mission un système d'alerte au sol basé sur und'antennes VHF pour la réception et la dissémination en temps réel des messages du satellite, un système sol dedes instruments français et de traitement des, ainsi qu'un télescope robotique au sol dédié à la mission.SVOM est une coopération technique et scientifique inédite entre le Cnes et ses partenaires scientifiques français, la CNSA, l'chinoise (CAS), à qui la CNSA délègue la réalisation du satellite, et d'autres instituts chinois en charge du segment sol de la mission.La contribution française à SVOM seraen coopération entre le Cnes et dix laboratoires de recherche du CNRS et du CEA, ainsi qu'avec leà Garching en Allemagne et l'Nationale Autonome du Mexique.Laboratoires français participant à la mission SVOM:et modélisation (UniversitéDiderot / CEA-IRFU / CNRS)- Astroparticules et(APC, Université Paris Diderot / CNRS / CEA / Observatoire de Paris)- Centre dede Marseille (CPPM, Aix-Marseille Université / CNRS)d'astrophysique de Paris (Université Pierre et/ CNRS)- Institut de recherche en astrophysique et(Université Toulouse 3 - Paul Sabatier / CNRS)- Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL, Université Paris/ CNRS)- Laboratoire d'astrophysique de Marseille (Aix-Marseille Université / CNRS)- Laboratoire, étoiles,et instrumentation (Université Paris Diderot / CNRS / Observatoire de Paris)- Laboratoire Univers et particules de Montpellier (LUPM, Université de Montpellier / CNRS)de Strasbourg (Université de Strasbourg / CNRS)Pour en savoir plusContact- Cyril Lachaud (APC)