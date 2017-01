Une cible thérapeutique potentielle contre le virus Zika

Référence publication:

L'équipe d'Ali Amara, directeur de recherche Inserm à l'Unité 944 "Pathologie et virologie moléculaire" (Inserm/CNRS/UniversitéDiderot) décrit, dans un article publié dans Cell Reports, les mécanismes permettant auZika d'infecter les cellules duLeZIKAlliance, coordonné par l'Inserm et financé par l'appel2020 de la direction générale de laet de l'innovation de la Commission européenne, vise à caractériser les aspects fondamentaux et cliniques de l'infection par le virus Zika,émergent en. L'infection est généralement faible mais le virus peut aussi être responsable de maladies neurologiques sévères et de microcéphalies congénitales chez le fœtus.Les chercheurs montrent que laAxl, exprimée dans de nombreuses cellules gliales, facilite l'entrée du virus Zika dans le. L'entrée du virus dans ces cellules requiert une deuxième protéine, Gas6. Cette dernière constitue un médiateur entre les particules virales et les cellules gliales.De plus, les chercheurs ont découvert que l'de la protéine Axl diminue la réponse immunitaire contre le virus Zika, favorisant l'infection.Cette étude améliore l'état des connaissances des interactions moléculaires qui ont lieu au moment de l'entrée du virus dans les cellules gliales. Ces résultats constituent une étape majeure pour comprendre les complications neurologiques de l'infection. De plus, ils révèlentque l'inhibition de la voie Axl pourrait représenter une ciblepotentielle, même s'il reste à identifier les éventuels effets secondaires associés à son blocage.Axl mediates ZIKA virus entry in human glial cells and modulates innate immune responsesCell Reports, 10 janvier 2017 http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.12.045 Ce travail a reçu le soutien du NIH (Grant R01 N°AI101400), du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne sous ZIKAlliance (grant agreement 734548), du Labex Integrative Biology of Emerging Infectious Diseases (IBEID), de l'agence ANR (bourse TIMTAMDEN)