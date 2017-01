La gueule de bois émotionnelle existe

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques....)

gueule de bois (La gueule de bois est une sensation inconfortable qui apparait après une consommation excessive de boisson alcoolisée. Elle apparait 6 à 8 h après la...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est...)

terrible (Le Terrible était un vaisseau de ligne de 2e rang et de 78 canons, dessiné par François Coulomb, et lancé à Toulon en 1739. Il était long de 152 pieds français, large de 44,4 et profond de 21, déplaçant 1500...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir d'une information.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

New York (New York , en anglais New York City (officiellement, City of New York) pour la distinguer de l’État de New York, est la principale ville des États-Unis, elle...)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps centrée sur le...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

santé mentale (La santé mentale est un terme relativement récent et polysémique. Habituellement elle est vue comme l'« aptitude du psychisme à fonctionner de façon...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances,...)

Lapubliée dans la revue "Nature Neuroscience" montre que la "" émotionnelle influence la façon dont nous abordons et nous nous souvenons des expériences futures. Nous savons depuis longtemps que les expériences émotionnelles (comme mariages, enterrements, premiers baisers, évènements historiques, ou le décès d'un être cher) sont mieux retenus que les évènements non-émotionnels, non seulement quelquesaprès l'évènement mais des années plus tard.Par exemple, plus de 15 années après l'évènement, nombreux sont ceux qui peuvent se remémorer où ils étaient et ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont reçu lanouvelle de l'évènement du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cependant, cette étude a également démontré que les expériences non-émotionnelles qui ont suivi ces expériences émotionnelles étaient également mieux retenues lors d'un test deultérieur."La façon dont on se souvient des évènements n'est pas seulement une conséquence de notre rapport avec leextérieur, elle est aussi fortement influencée par nos états internes - et ces derniers peuvent persister et colorer des expériences futures", a expliqué Lila Davachi, professeur associé à laUniversity (NYU). "L'émotion est un état d'esprit. Ces découvertes montrent que notre cognition est fortement influencée par des expériences précédentes et, notamment, que les états cérébraux émotionnels peuvent persister pendant de longues périodes."Pour obtenir ces résultats, on a demandé à des sujets de visualiser une série d'images de scènes qui présentaient un contenu émotionnel et suscitait l'excitation. Environ 10 à 30 minutes plus tard, un groupe a également vu une série d'images de scènes non-émotionnelles, ordinaires. Un autre groupe de personnes a d'abord vu les scènes non-émotionnelles, puis les scènes émotionnelles. L'excitation psychologique, mesurée par la conductivité de laet l'cérébrale au moyen d'un IRMf, ont été surveillées dans les deux groupes. Sixplus tard, les deux ensembles de sujets ontun test de mémoire portant sur les images visualisées précédemment.Les chercheurs avaient émis l'hypothèse que les effets de report des expériences émotionnelles se manifesteraient par une connectivité basseà l'amygdale. Par conséquent, les chercheurs ont également examiné si ce type d'activité cérébrale, présent au cours de l'encodage émotionnel de la mémoire, était également présent lors de lad'encodage neutre de mémoire dans les deux groupes.Les résultats ont montré que le premier groupe de sujets qui étaient exposés aux stimuli invoquant l'émotion se souvenait mieux sur le long terme du secondd'images plus neutres que le deuxième groupe, qui avait vu en second les images émotionnelles.C'est en observant les résultats de l'IRMf que nous avons obtenu l'explication – il semble que les états cérébraux associés aux expériences émotionnelles ont perduré pendant 20 à 30 minutes et influencé la façon dont les sujets ont traité et se sont souvenus des expériences ultérieures qui n'étaient pas émotionnelles. En bref, un tel état pouvant être décrit comme une "gueule de bois émotionnelle" existe réellement et peut avoir des effets durables sur l'aptitude duà traiter des souvenirs et à se les rappeler.LeEMOTIONAL MEMORY est mené par l'de Genève et s'achèvera en février 2018. L'étude a également reçu un soutien de l'américain de, de la Fondation nationale suisse pour laet de la Fondation de recherche allemande.Pour plus d'informations voir: projet EMOTIONAL MEMORY