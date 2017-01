Pourquoi parlons-nous "bébé" aux chiens ?

chiot (Un chiot est un jeune chien. L'âge adulte arrive entre 12 et 18 mois.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

neurosciences (Les neurosciences correspondent à l'ensemble de toutes les disciplines biologiques et médicales qui étudient tous les aspects, tant normaux que pathologiques, des neurones et du...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

parole (La parole, c'est du langage incarné. Autrement dit c'est l'acte d'un sujet. Si le langage renvoie à la notion de code, la parole renvoie à celle de corps....)

chien (Le chien (Canis lupus familiaris) est un mammifère domestique de la famille des canidés, proche du loup et du renard. Autrefois regroupé...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un...)

bébé (L'onomatopée bébé désigne l'être humain en bas-âge. En puériculture on distingue plutôt le nouveau-né (le premier mois), le nourrisson (d'un mois à deux ans) et ensuite la...)

nez (Le nez (du latin nasus) est chez l'homme la saillie médiane du visage située au-dessus de la lèvre supérieure et qui, en le surplombant, recouvre l'orifice des fosses nasales, qui constituent le segment...)

apprentissage (L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, de connaissances, compétences,...)

Homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est appelé un garçon,...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose...)

acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux phénomènes ondulatoires...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde d'arc est une mesure d'angle plan. La...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont...)

mur (Un mur est une structure solide qui sépare ou délimite deux espaces.)

haut-parleur (Un haut-parleur est un transducteur électromécanique destiné à produire des sons à partir d'un signal électrique. On emploie parfois aussi ce terme pour désigner l'appareil destiné à l'émission sonore dont il est un des constituants...)

individu (Le Wiktionnaire est un projet de dictionnaire libre et gratuit similaire à Wikipédia (tous deux sont soutenus par la fondation Wikimedia).)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles technologies...), ainsi que...)

maîtrise (La maîtrise est un grade ou un diplôme universitaire correspondant au grade ou titre de « maître ». Il existe dans plusieurs pays et correspond à...)

Référence publication:

Contact chercheur:

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Lorsque nous parlons amicalement à un chien, nous changeons d'intonation comme s'il s'agissait d'un bébé humain. Quelles sont les causes de ce changement ? Le visage attendrissant d'unpourrait expliquer notre comportement, cependant une étude vient de montrer que nous continuons de parler “bébé” à des chiens adultes. De plus, alors que les chiots sont très réactifs au “parler bébé”, les chiens plus âgés n'y prêtent pas plus attention qu'au langage normal. Ces résultats, auxquels ont contribués des chercheurs de l'desParis-Saclay (CNRS/Université Paris-Sud) basés à l'Jean Monnet de Saint-Étienne, sont publiés dans la revue Proceedings of the Royal Society B. Ils suggèrent que le “parler bébé” est utilisé pour interagir avec un être vivant ne maîtrisant pas la. Si nous parlons ainsi à notre, c'est parce que nous aimerions qu'unil nous réponde... en parlant !Lorsqu'ils parlent à leurs bébés, les adultes humains utilisent un registre de parole particulier, caractérisé par un ton plus aigu et plus, un tempo plus lent et une articulation plus claire des voyelles. Les raisons pour lesquelles les adultes utilisent ce "parler" ne sont pas clairement établies. L'émotion provoquée par les caractéristiques du visage du bébé (face ronde, petit...) peut être à l'origine de ce comportement. Une autre hypothèse suggère que les adultes facilitent ainsi l'du langage et cessent d'employer ce registre quand le bébé devient capable de parler. En étudiant la manière dont les humains parlent à leurs chiens et la réponse des chiens, la présente étude apporte des éléments de réponse.Voici des milliers d'années que le chien est devenu le meilleur ami de l'et cette intimité se reflète à travers de multiples aspects de compréhension mutuelle et d'empathie. Lorsque nous parlons à nos chiens, nous utilisons souvent un registre de langage proche du "parler bébé". De même que pour les bébés, ce "parler chien" pourrait constituer une réponse spontanée à des caractéristiques juvéniles ou représenter une tentative pour engager uneavec un être vivant non doué de langage. Dans le premier cas, nous devrions restreindre l'utilisation du "parler bébé" aux chiots. Tandis que dans le second, nous devrions continuer de parler ainsi aux chiens adultes. Ce sont ces hypothèses que des scientifiques américains, britanniques et français viennent de tester.Dans une première expérience, les chercheur(e)s ont présenté des photographies de chiens d'âges divers à des adultes humains qui avaient pour consigne de dire les phrases suivantes: "Alors le chien ! Comment ça va le doudou ? C'est qui le bon chien ? Viens ici mon chien ! Ah il est gentil le chien. Ça c'est un gentil chien !". Les personnes devaient ensuite prononcer ces mêmes phrases sur un ton neutre. L'analyse de la structuredes enregistrements montre que notre manière de parler face à des chiots est très semblable au "parler bébé"... et que nous continuons d'utiliser ce registre quel que soit l'âge du chien !Dans uneexpérience, les scientifiques ont fait écouter ces enregistrements à des chiens, chiots et adultes. Le chien était placé dans une pièce confortable, en présence duplacé face aupour ne pas attirer son attention. Unposé sur le sol émettait successivement la phrase prononcée en "parler chien" et la même phrase en langage normal. La réponse du chien a été filmée pour être analysée.Les résultats des expériences sont clairs: lorsque la phrase émise par le haut-parleur est prononcée de manière normale, aucun des chiens testés ne manifeste d'intérêt pour l'enregistrement. Au contraire, lorsqu'ils entendent du "parler chien", les chiots deviennent très excités, aboient et s'approchent du haut-parleur, tandis que les chiens adultes... ignorent l'enregistrement, continuant de vaquer à leurs occupations !En montrant que les humains utilisent le "parler chien" pour communiquer avec des chiens de tous âges, cette étude suggère que ce registre particulier est utilisé pour engager des interactions avec unnon doué de langage. Il est donc fort probable que le "parler bébé" utilisé avec notre progéniture soit motivé par notre désir de rendre notreplus efficace avec un être qui nepas encore le langage et/ou dont on pense qu'il a des difficultés à nous comprendre. Si le "parler bébé" accélère effectivement l'apprentissage du langage chez les nouveau-nés, nous aurions donc tort de nous en priver !Du côté des chiens, les résultats montrent que le "parler chien" est très efficace pour engager une interaction avec un chiot, mais perd de son intérêt avec des chiens plus âgés. Ceux-ci attendent probablement d'autres signaux de notre part, par exemple gestuels, et/ou ne répondent qu'à des voix familières. Nous continuons pourtant de leur parler comme à des bébés, car de manière consciente ou non, nous ressentons que le chien risque de ne pas bien comprendre et nous espérons qu'il fasse des progrès... en devenant capable de nous parler !Ben-Aderet T., Gallego-Abenza M, Reby D, Mathevon N. in press. Dog-directed speech: why do we use it and do dogs pay attention to it? Proceedings of the Royal Society of London, series B.Nicolas Mathevon Equipe Neuro-éthologie sensorielle (ENES-Université Jean Monnet, Saint-Etienne) de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI-CNRS/Université Paris-Sud) - Faculté des sciences et techniques – Université de Lyon – Saint-EtienneL'équipe ENES est spécialisée dans l'étude des communications acoustiques (les “langages” animaux) et s'intéresseparticulièrement au rôle des vocalisations dans les interactions sociales.