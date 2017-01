DCIR: une molécule qui régule l'immunité contre la tuberculose

inflammation (Une inflammation est une réaction de défense immunitaire stéréotypée du corps à une agression : infection, brûlure, allergie…)

tuberculose (La tuberculose est une maladie infectieuse transmissible et non immunisante, avec des signes cliniques variables. Elle est provoquée par une mycobactérie du complexe tuberculosis...)



Figure: A. Dans les cellules dendritiques, M. tuberculosis stimule la production d'interleukine-12 (IL-12) par l'intermédiaire du facteur de transcription NF-?B. La production d'IL-12, qui stimule la prolifération de lymphocytes Th1 producteurs d'interféron-gamma, est limitée par les interférons de type I. Ces interférons agissent sur les cellules dendritiques par l'intermédiaire d'un récepteur, IFNAR, dont l'activité est stimulée par DCIR. B. En absence de DCIR, l'action du récepteur IFNAR est diminuée, ce qui conduit à une production d'IL-12 et de lymphocytes Th1 accrue.

© Olivier Neyrolles

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les propriétés...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

activation (Activation peut faire référence à :)

pulmonaire (Les pulmonaires sont des plantes de la famille des Boraginacées appartenant au genre Pulmonaria. Elles doivent leur nom au fait que, selon les Romains, leur racine était censée guérir les maladies du...)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En général,...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa...)

souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue aussi comme animal de compagnie ou de laboratoire, mais aussi de...)

pathogène (Le terme pathogène (du grec παθογ?νεια ! « naissance de la douleur ») signifie : qui...)

vaccination (La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse. La substance active...)

antigène (Un antigène est une macromolécule naturelle ou synthétique, reconnue par des anticorps ou des cellules du système immunitaire et capable d'engendrer une réponse...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique. En science, il s'agit...)

sclérose (La sclérose est une lésion élémentaire en pathologie dermatologique. Elle correspond à la rigidification anormale de la peau. Elle peut...)

Des chercheurs de l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale révèlent le rôle crucial d'une protéine, DCIR, exprimée par les cellules dendritiques dans le contrôle de la réponse immunitaire contre le bacille de la tuberculose. Ces résultats, publiés le 9 janvier 2017 dans la revue, permettent d'envisager le développement de composés visant à moduler l'immunité et l'au cours du traitement de laet d'autres maladies inflammatoires.Les cellules dendritiques sont des cellules immunitaires dont une des principales fonctions est de stimuler la différenciation des lymphocytes dans les organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques. Au cours de l'infection par le bacille de la tuberculose, les cellules dendritiques activent, par le biais de la production d'une, l'interleukine-12 (IL-12), des lymphocytes T dits "de type 1" (Th1) qui produisent de l'interféron-gamma. L'interféron-gamma a la propriété d'activer les macrophages infectés par le bacille pour en assurer le. Ces lymphocytes sont donc requis pour protéger contre la, cependant leurincontrôlée peut entrainer une destruction inflammatoire du tissuLes chercheurs ont découvert qu'uneexprimée à lades cellules dendritiques, la protéine DCIR, est requise pour limiter la production d'IL-12 et la différenciation des lymphocytes Th1 en promouvant l'action d'autres types d'interférons, les interférons de type I, qui inhibent la production d'IL-12. Des cellules dendritiques déficientes pour DCIR répondent moins bien aux interférons de type I, produisent davantage d'IL-12 et induisent la différenciation de plus de lymphocytes Th1. Ainsi desqui n'expriment pas DCIR développent plus de lymphocytes Th1 quand elles sont infectées par le bacille de la tuberculose, ce qui a pour conséquence de limiter la prolifération dumais également d'augmenter l'inflammation pulmonaire. Les chercheurs ont généralisé cette découverte en montrant que lade souris déficientes pour DCIR avec unmodèle, l'ovalbumine, entraine également la production de plus de lymphocytes Th1 spécifiques de cet antigène.Les conséquences de ce travail vont, de ce fait, bien au-delà de la tuberculose. On peut envisager que des petites molécules capables de stimuler DCIR ou au contraire de l'inhiber, pourraient être utilisées pour stimuler une réponse Th1 quand elle est nécessaire ou pour limiter une inflammation quand elle est excessive, et ce, aussi bien dans lede la tuberculose que d'autres pathologies inflammatoires, infectieuses ou non. Ces résultats pourraient également expliquer pourquoi des souris n'exprimant pas DCIR développent davantage de maladies auto-immunes, comme l'encéphalite auto-immune, un modèle de laen plaque, ou des dégradations osseuses liées à l'âge. Manipuler DCIR à l'aide de composés chimiques pourrait donc également s'avérer utile dans le contexte de ces maladies.