Energy Observer met le cap sur les énergies du futur

© Kadeg Boucher/Energy Observer

6 ans, 50 pays, 101 escales et des challenges

Energy Observer, de bateau de légende à calypso du XXIème siècle

Six ans desans une goutte de, 101 escales à travers le monde prévues entre 2017 et 2022 dans les capitales maritimes, les ports historiques, les réserves naturelles ou lors de grands événements internationaux... Cette odyssée à bord d'un laboratoire flottant en milieu extrême est incarnée par Victorien Erussard, coureur au large et officier de, et Jérôme Delafosse, explorateur et réalisateur de documentaires.Au2017, Energy Observer quittera Saint-Malo, son port d'attache, pour Paris. Leinitiera alors son tour de France qui se terminera à Monaco, avant de traverser lesdu monde entier. Dès lors, leet son équipage accompliront une double mission: éprouver puis optimiser les innovations technologiques embarquées pour les rendre applicables, mais aussi partir à la rencontre de ceux qui s'engagent aujourd'hui, pour dessiner le monde de demain. Décideurs, start-ups, collectivités, citoyens... Aux quatre coins de la, des hommes et des femmes se mobilisent pour un futur plus propre.L'hydrogène est au cœur duEnergy Observer. Le?couple différentes sources d'énergies renouvelables pour produire? son propre hydrogène à partir de l'et le stocker à bord: une première mondiale ! Pour réussir cette prouesse technologique, ce laboratoire flottant est équipé de deux éoliennes à axe, d'une aile de traction intelligente, de plusieurs types de panneaux photovoltaïques répartis sur 130 m2 et de deuxélectriques réversibles en hydrogénérateurs. Cetteénergétique d'avenir,en collaboration avec le CEA-Liten, vise une navigation 100 % autonome en, sans aucune émission deni particules fines. Puiser son énergie dans la nature, sans l'abîmer et sans la gaspiller, telle est la vision du futur d'Energy Observer.Energy Observer a d'abord été un compétiteur de renom. Construit en 1983 au Canada, recordman du Trophée, l'anciena été le premierà franchir la barre symbolique des 500 milles en 24. Depuis 2015, c'est une équipe de près de 50 personnes, composée de navigateurs, d'architectes et d'ingénieurs partout en France, qui travaille sur le reconditionnement de ce catamaran de plus de 30 mètres de long et de 12,80 mètres de large. Parrainé par Nicolas Hulot etLambert, directrice du CEA-Liten, ce vaisseau du futur aura également pour vocation de devenir un véritablehyper connecté et innovant, délivrant?une information positive et inspirante: une Calypso du XXIème? siècle, au service d'un futur plus respectueux de l'et de son. Réduire l'impact de l'humaine sur la planète, trouver des solutions innovantes, performantes et adaptées au monde moderne, pour nous engager dans la transition énergétique, par le rêve, le défi et l'espoir: voilà toute l'ambition d'Energy Observer.Une quinzaine d'entreprises et institutions, dont AccorHotels et Thélem assurances, partenaires principaux du projet, ainsi que l'Unesco ont permis de démarrer la construction de ce navire du futur made in France. Pour atteindre ses objectifs et être accompagné dans cette incroyable odyssée, Energy Observer continue de rechercher activement des partenaires financiers dans un esprit partagé d'innovation, d'et de responsabilité sociale et environnementale."Il n'y a pas une solution miracle pour lutter contre le: il y a des solutions, que nous devons apprendre à faire fonctionner entre elles. Et c'est ce que nous faisons avec Energy Observer: faire collaborer les énergies de la nature, mais aussi de notre société, en réunissantde ce bateau, les savoir-faire des entreprises, des laboratoires, des start-ups et des institutions"."L'Homme a toujours eu pour habitude de partir en expédition pour conquérir les territoires et s'en approprier les richesses. Avec Energy Observer, nous voulons lancer une grande expédition du XXIème siècle, mais cette fois-ci pour découvrir les hommes qui s'engagent pour la planète et partager les connaissances""L'énergie vit aujourd'hui une véritable révolution en intégrant de plus en plus d'avec des vecteurs différents:, hydrogène,. Il? y a de vrais challenges techniques pour connecter ceset c'est encore plus ambitieux à l'échelle d'un bateau. Ainsi, Energy Observer est une préfiguration de ce que seront les réseaux énergétiques surdemain."?"Energy Observer est plus qu'un bateau, c'est un démonstrateur et unde solutions. Il dessine un futur déjà présent. Un projet évolutif au long cours qui veut créer uned'énergies positives. Je me reconnais dans l'état d'esprit de l'équipe qui est résolument tournée non plus vers un constat mais vers l'innovation. ""L'entrepriseentière va soutenir cette expédition, qui nous passionne parce qu'elle combine innovation, performance et responsabilité sociale et environnementale. Ce projet entre en totale résonnance avec des préoccupations de Thélem, comme le changement climatique,pour l'assureur mutualiste que nous sommes, et lade solutions nouvelles pour transformer l'entreprise au service de nos sociétaires.""Energy Observer est une épopée pleine de promesse qui va contribuer à mettre AccorHotels en mouvement. Chaque, le Groupe consomme plus de 400 millions d'euros d'et d'énergie. Si nous avons réussi à réduire cette consommation de 7 % en cinq ans, nous devons aller plus loin et notre partenariat avec Energy Observer et le CEA Tech va nous y aider. En s'engageant aux côtés d'Energy Observer, AccorHotels réaffirme son ambition d'être pionnier de la transition énergétique dès aujourd'hui. Avancer plus vite dans la recherche des énergies nouvelles, propres et durables, tel est l'objectif de ce partenariat de compétences."