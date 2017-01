Comprimer des ondes pour étirer des vies



Pr Martin Brouillette, le Dr Andrew Benko, M. Jean-Claude Bergeron, patient, et le Dr Simon Bérubé.

Photo: CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Le génie au service de la société



Appareil dans lequel se trouve l'amplificateur d'ondes

Photo: Fournie

Fil-guide SoundBite

Photo: Fournie

SoundBite Medical Solutions

Étude et commercialisation

Monsieur Bergeron, 72 ans, a vu sa vie changer du tout au tout en décembre dernier. Le matin de son entrée au, il pouvait difficilement marcher 200 pieds. Une importanteaux jambes causée par des artères bloquées l'invalidait de façon importante depuis environ deux ans. Il est sorti lemême de son opération en marchant et, trois jours après, il avait repris le travail et se sentait déjà prêt à retrouver saactive !L'expertise du Dr Andrew Benko, radiologiste interventionnel au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, associée à lainnovatrice de Martin Brouillette, professeur à la Faculté de génie de l'UdeS, ont eu raison de lades blocages artériels de ce premiertraité à l'aide de laSoundBite. Une première mondiale chez un humain." Le défi avec les méthodes traditionnelles d'angioplastie, c'est que, lors de l'intervention, on se bute à des parois de vaisseaux très endurcies par l'accumulation de calcaire. Il est parfois impossible de traverser le blocage, car il est trop dur, ce qui nous empêche de procéder avec le reste du traitement ", mentionne le Dr Benko.C'est là qu'intervient le fil-guide SoundBite, technologie brevetée qui permet de traverser ces blocages artériels extrêmement durs ou denses à l'aide d'ondes de. " Utiliser un fil-guide traditionnel pour essayer de traverser un blocage complet artériel, c'est comme essayer de traverser unde brique avec un spaghetti cuit ", illustre le Pr Brouillette. L'innovation derrière le fil-guide SoundBite tient principalement au générateur d'ondes de choc situé à l'extérieur du patient et auquel le fil est relié. Des ondes de choc mécaniques sont générées, provoquant un mouvement au bout du fil, un peu comme un marteau-piqueur." Pour produire ces ondes de chocs capables de traverser des plaques de calcaire, on amplifie des milliers d'ondes, lesquelles sont comprimées en unede plus haute. Et ce, environ dix fois par, poursuit l'inventeur. C'est ainsi qu'on réussit à percer les plaques, permettant ensuite de procéder à l'angioplastie.est fait enet de façon sécuritaire pour les tissus sains environnants ".Et que représente pour lui ce résultat plus qu'encourageant ? " Je suis un inventeur. J'ai plus de trente inventions brevetées. Mais c'est la première fois qu'une de celle-là se rend jusqu'à l'intervention sur l'humain ", témoigne le professeur.Deux médecins ont également été extrêmement présents et d'excellents conseils pour l'équipe du Pr Brouillette : Dr Simon Bérubé, cardiologue, et Dr Marc-Antoine Despatis, chirurgien vasculaire. Desà utiliser aux protocoles à respecter en passant pas les requis cliniques, rien ne devait être laissé auDeux étudiants auen génie, Louis-Philippe Riel et Steven Dion, ont également prêtéforte au Pr Brouillette au cours des dernières années dans le cadre de cede. Leur engagement et professionnalisme les ont menés directement à inscrire rien de moins que co-fondateurs de la compagnie SoundBite Medical Solutions à leur CV, avec bien sûr comme partenaires Pr Martin Brouillette ainsi que M. Steve Arless, joueur clé dans la commercialisation de la technologie.Alternative aux pontages et aux amputations dus à des artères bloquées, cette première intervention à l'aide de la technologie SoundBite s'inscrit dans une étude internationale approuvée parCanada qui s'effectuera auprès de 30 patients, et ce, à Sherbrooke, àet en Autriche.Endepuis 2013, SoundBite Medical emploie maintenant 25 personnes et travaille actuellement à l'adaptation de sa technologie pour des applications coronariennes.