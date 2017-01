Le métabolisme du GABA contrôle l'agressivité de gliomes malins

Neurosciences (Les neurosciences correspondent à l'ensemble de toutes les disciplines biologiques et médicales qui étudient tous les aspects, tant normaux que pathologiques, des neurones et du système nerveux.)



Figure: Lien entre métabolisme et épigénétique. Dans les cellules souches de gliomes, l' enzyme (Une enzyme est une molécule (protéine ou ARN dans le cas des ribozymes) permettant d'abaisser l'énergie d'activation d'une réaction et d'accélérer jusqu'à des millions...) énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.) activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.) agressivité (L'agressivité est une modalité du comportement des êtres vivants et particulièrement de l'être humain, qui se reconnait à des actions où la violence est dominante.) tumeur (Le terme tumeur (du latin tumere, enfler) désigne, en médecine, une augmentation de volume d'un tissu, clairement délimitée sans précision de cause.)

© Elias El-Habr

système nerveux (Le système nerveux est un système en réseau formé des organes des sens, des nerfs, de l'encéphale, de la moelle épinière, etc. Il coordonne les mouvements musculaires, contrôle le fonctionnement des...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la mort des étoiles). Chez les...)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle...)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

moteur (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique...)

in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus généralement, en dehors de l'organisme vivant ou de la cellule. Un exemple est la fécondation in vitro (FIV). À...)

in vivo (In vivo (en latin : « au sein du vivant ») est une expression latine qualifiant des recherches ou des examens pratiqués sur un organisme vivant, par opposition à in vitro ou ex vivo. Les essais...)

aiguillage (Dans le monde des chemins de fer, pour faire passer un train d'une voie vers une autre, on utilise des aiguilles.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

neurotransmetteur (Les neurotransmetteurs, ou neuromédiateurs, sont des composés chimiques libérées par les neurones (et parfois par les cellules gliales)...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

Biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des...)

hôpital (Un hôpital est un lieu destiné à prendre en charge des personnes atteintes de pathologies et des traumatismes trop complexes pour pouvoir être traités à domicile...)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses...)

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro est une mégapole située dans le sud-est du Brésil. C'est également la capitale de l'État de Rio de Janeiro. Avec ses 6,1 millions d'habitants...)

Gustave Roussy (Gustave Roussy, né le 24 novembre 1874 à Vevey (Suisse) et mort le 30 septembre 1948 à Paris, est un neurologue, neuropathologiste et cancérologue d'origine suisse, naturalisé français.)

neurochirurgie (La neurochirurgie est la discipline chirurgicale qui est spécialisée dans le système nerveux central et le système nerveux périphérique....)

La présence de cellules aux propriétés variées au sein des tumeurs cérébrales les plus agressives est un des problèmes à surmonter pour traiter ces cancers. Cette hétérogénéité cellulaire est associée à des adaptations du métabolisme. Mais le métabolisme se révèle être davantage qu'un simple support. Une équipe du laboratoireParis-Seine, collaborant avec des chercheurs et médecins français et brésiliens, montre qu'il peut aussi être un des moteurs de la genèse de l'hétérogénéité intra-tumorale, en agissant sur des régulations épigénétiques. Ces travaux ont été publiés le 28 décembre 2016 dans la revueLes gliomes sont les tumeurs malignes les plus fréquentes ducentral, elles restent de mauvais pronostic: 4ème cause deparchez l'adulte, 2ème chez l'enfant. Leur résistance aux traitements anti-cancéreux est en partie liée à la coexistence, aud'une même tumeur, de cellules aux propriétés différentes. En effet, certaines cellules dites "souches" résistent à toutes les thérapies actuelles. Cette résistance permet la régénération de la tumeur et aboutit à la rechute des patients. L'hétérogénéité intra-tumorale est aujourd'hui surtout considérée comme la conséquence de l'instabilitédes cellules cancéreuses qui produit des clones variés. Mais elle provient aussi et probablement plus de changements dynamiques d'état fonctionnel des cellules.Le métabolisme correspond à l'des réactions chimiques nécessaires au fonctionnement cellulaire. Ses variations sont en général considérées comme une simple adaptation aux changements d'état des cellules, l'exemple le plus étudié étant l'adaptation du métabolisme énergétique aux besoins des cellules en prolifération. Les chercheurs du laboratoire Neurosciences Paris-Seine et leurs collaborateurs, ont renversé la proposition en recherchant si le métabolisme pouvait avoir un rôledans ces changements d'état et donc dans la genèse de l'hétérogénéité intra-tumorale.Analyses de métabolites, manipulations génomiques et pharmacologiqueset, et analyses in silico ont été combinées. Ils ont découvert qu'undu métabolisme du GABA, due à la répression d'une seule enzyme, suffit à faireles cellules cancéreuses d'un état prolifératif et agressif à un état plus différencié et moins agressif. De façon inattendue, l'accumulation du produit de dégradation du GABA a un effet direct sur des modifications épigénétiques de l'ADN. Il inhibe l'activité des enzymes de la famille des protéines "Ten-Eleven Translocation" (TET) assurant la formation de la marque épigénétique 5-hydroxyméthylcytosine (5-hmC), qui module la transcription de gènes. Cette répression de l'agressivité tumorale a été retrouvée dans un ensemble de cellules tumorales aux profils mutationnels différents, dans des gliomes malins de l'adulte comme de l'enfant. Les variations du métabolisme du GABA en fonction des différents taux de prolifération des cellules ont également été mesurées sur des biopsies tumorales, soulignant la pertinence physiopathologique de ce lien inattendu entre le métabolisme d'unmajeur du système nerveux central et leépigénétique de l'état fonctionnel des cellules de gliomes.