Une minuscule fenêtre de temps pour influencer le fonctionnement d'une cellule



Pr Daniel Lafontaine, Jean-Christophe Berger-, Dancause, Frédéric Picard-Jean, Pierre Turcotte et Adrien Chauvier. Absents de la photo: Laurène Bastet et Audrey Dubé (Laboratoire Pr Lafontaine), Pr Jonathan Perreault et Mohammad Reza Naghdi de l'INRS-Institut Armand-Frappier.

Photo: Michel Caron

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le titulaire de ce grade est le...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

Une petite histoire de mécanismes cellulaires

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui signifiait race, génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une génération humaine et faisait 33 ans 4...)

acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique complémentaire, les bases.)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité...)

génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de...)

bactérie (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique, le peptidoglycane. Les...)

gène (Un gène est une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui spécifie la synthèse d'une chaîne de polypeptide ou d'un acide...)

activation (Activation peut faire référence à :)

Les riborégulateurs

régule (Les régules sont des alliages d'étain ou de plomb et d'antimoine.)

liant (Un liant est un produit liquide qui agglomère des particules solides sous forme de poudre. Dans le domaine de la peinture, il permet au pigment d'une peinture de coller sur le support, il est alors plutôt...)

interrupteur (Un interrupteur (dérivé de rupture) est un dispositif ou organe, physique ou virtuel, permettant d'interrompre ou d'autoriser le passage d'un flux. Il ne faut pas confondre l'interrupteur qui permet...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont...)

vitales (Les Vitales sont un ordre de plantes dicotylédones. Cet ordre a été réintroduit dans la Angiosperm Phylogeny Website et ne comprend qu'une seule famille :)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

Un nouveau concept

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

fenêtre (En architecture et construction, une fenêtre est une baie, une ouverture dans un mur ou un pan incliné de toiture, avec ou sans vitres.)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou...)

Information complémentaire

Adrien Chauvier, étudiant auau laboratoire du Pr Daniel Lafontaine, a cru remarquer une anomalie dans le mécanisme cellulaire qu'il observait. Après avoir répliqué le processus plusieurs fois, l'équipe dea pu constater qu'ils avaient découvert un aspect temporel important dans lade la cellule. Publiée dans le magazine Nature Communications, cette recherche ouvre la voie à beaucoup d'autres études et possiblement à la création de nouveaux antibiotiques.Longtemps, la communautéa cru que la majorité des mécanismes cellulaires étaient régis par des protéines qui constituent la machinerie moléculaire des organismes vivants. Vers la fin du 20e, on a découvert que l'ribonucléique (ARN), uneapparentée à l'acide désoxyribonucléique (ADN), pouvait jouer un rôle fonctionnel (comme les protéines), en plus de leur rôle codant (comme l'ADN). En effet, alors qu'une très faible partie duhumain code pour des protéines ayant un travail bien précis dans la cellule, la grande majorité du génome est transcrite sous forme d'ARN. Longtemps relégué à titre de simple messager cellulaire, l'ARN est maintenant considéré comme un joueur important dans la cellule à cause de sa très grande abondance en agissant à titre de régulateur cellulaire.Chez les bactéries, l'ARN est connu pour être un régulateur clé dans l'expression des gènes. Selon les besoins de la, unpeut être " activé " ou non afin d'assurer la survie dans des conditions environnementales diverses. Dans les dernières années, des découvertes ont révélé que l'ARN peut adopter des structures régulatrices qui sont fréquemment utilisées pour contrôler l'de gènes essentiels dans les bactéries.Une particularité de certains ARN bactériens est qu'ils contiennent une structure régulatrice, un riborégulateur, quil'expression des gènes en seà un métabolite cellulaire, des composés organiques essentiels à la cellule. En contrôlant l'expression d'un gène, un riborégulateur agit littéralement comme un, contrôlant ainsi lade certains composés. Les riborégulateurs sont connus depuis moins de 15 ans : il reste donc encore beaucoup à découvrir concernant le rôle de ces derniers dans l'expression de leurs gènes respectifs. C'est ce à quoi s'affaire l'équipe de Daniel Lafontaine, professeurà la Faculté des sciences et au CRCHUS." Dans notre laboratoire, nous étudions comment les métabolites sont utilisés par les riborégulateurs pour effectuer ses fonctions biologiques, raconte Pr Lafontaine. Pour étudier certaines bactéries, nous utilisons une grande variété de techniques pour observer l'cellulaire des riborégulateurs et les mécanismes qui leur sont associés. "Récemment, Daniel Lafontaine et Adrien Chauvier, ont découvert un aspect important du fonctionnement des riborégulateurs. Publiée en décembre dans le journal scientifique Nature Communications, cette étude démontre que les riborégulateurs disposent d'un court laps deafin que leur régulation soit réellement efficace." En montrant que les riborégulateurs reconnaissent les métabolites cellulaires seulement durant une courtede temps, nos résultats établissent un nouveau modèle pour la régulation, commente Pr Lafontaine. " C'est une avancée conceptuelle remarquable qui place latemporelle au coeur de la régulation génétique des riborégulateurs. Afin de prouver ce concept, nous avons dû mettre sur pied de nouvelles techniques biochimiques qui serviront sans doute à plusieurs autres équipes de recherche. Cette nouvelle avancée pourra, par exemple, nous aider à combattre certaines infections bactériennes, puisque nous pourrons perturber le fonctionnement de bactéries qui les causent. "Comme très souvent dans le milieu de la recherche, ce nouveau concept laisse place à de nombreuses questions, comme le commente Pr Lafontaine. " L'étude de la fenêtre de régulation pour les riborégulateurs sera une priorité pour notre équipe dans les années à venir. Il sera important d'établir la généralité de ce concept et de comprendre le rôle de la fenêtre de régulation pour la survie bactérienne afin de pouvoir l'exploiter dans le développement de nouveaux antibiotiques".