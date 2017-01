La recherche du partenaire via l'accouplement assortatif

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la Terre sur un corps massique en raison uniquement du voisinage de la Terre. Elle est égale à l'opposé de la résultante des autres...)

hasard (Dans le langage ordinaire, le mot hasard est utilisé pour exprimer un manque efficient, sinon de causes, au moins d'une reconnaissance de cause à effet d'un...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s)...)

crapaud (Le mot crapaud est un nom vernaculaire ambigu qui est donné en français à plus de 500 espèces différentes espèces d'amphibiens anoures, les Bufonidae et parmi eux les...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse grave). Ces...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent basée sur l’observation ou...)

individu (Le Wiktionnaire est un projet de dictionnaire libre et gratuit similaire à Wikipédia (tous deux sont soutenus par la fondation Wikimedia).)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de...)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées dans un dispositif informatique. Les technologies existantes...)

document (Dans son acception courante un document est généralement défini comme le support physique d'une information.)

architecture (L’architecture peut se définir comme l’art de bâtir des édifices.)

génomique (La génomique est une discipline de la biologie moderne. Elle étudie le fonctionnement d'un organisme, d'un organe, d'un cancer, etc. à l'échelle du génome, et non plus limitée à...)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de...)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est l'affirmation ou la prise de position d'un locuteur, à l'égard du sujet ou du thème qu'il évoque.)

C'est un fait que les individus choisissent leur partenaire et se marient à quelqu'un qui leur ressemble beaucoup - des niveaux similaires d'éducation, d'attrait, de taille, deetc. Selon la nouvelle étude, publiée dans la revue "Nature Human Behaviour", ce phénomène n'est pas vraiment un; une personne éduquée ne se marie pas à une autre personne éduquée parce qu'elle fréquente des personnes du même niveau d'éducation, mais parce qu'elle est activement à saCe phénomène, appelé accouplement assortatif, est un modèle d'appariement et une forme de sélection sexuelle dans laquelle des individus présentant des traits similaires se mettent plus souvent en couple que dans le cas d'un modèle d'accouplement aléatoire. On retrouve ce phénomène dans la nature, avec les merles bleus de l'Est devive qui choisissent des partenaires de couleur aussi vive qu'eux, tandis que les oiseaux aux couleurs plus fades ont tendance à rester entre eux. Un autre exemple est lecommun du Japon, qui a tendance à choisir un partenaire de taille similaire. L'accouplement assortatif est bénéfique car il renforce le lien audes familles et offre une meilleure survie à la progéniture, tant que le critère de sélection, comme une taille plus importante, reste bénéfique.L'équipe australienne de l'de Queensland à Brisbane a utilisé de grandes bases decontenant des informations sur les traits physiques et génétiques humains, se focalisant sur les marqueurs génétiques d'une personne pour des caractéristiques comme la taille et l'indice decorporelle (IMC) afin de prévoir la taille et l'IMC correspondants de leur partenaire. D'après leur, si les traits génétiques sous-jacents montrent qu'unest grand, il devrait en être de même pour son partenaire.En comparant les tailles réelles de 24 000 paires de couples mariés hétérosexuels d'ancêtres européens, ils ont en effet trouvé une corrélationforte entre les marqueurs génétiques de taille des individus et la taille réelle de leur partenaire. Ils ont également découvert une corrélation plus faible mais importante entre les gènes liés à l'IMC et l'IMC réel de leurs partenaires.Les chercheurs ne se sont pas seulement penchés sur les traits physiques, ils ont également examiné l'accouplement assortatif au niveau d'autres traits, comme les années d'éducation. Pour ce faire, ils ont étudié unebritannique et examiné 7 780 couples. Ils ont recherché une corrélation entre les partenaires dont les marqueurs génétiques étaient précédemment liés avec les années d'éducation et découvert une corrélation élevée impressionnante. Selon Matthew Robinson, un postdoctorant qui a dirigé l'étude, cela est dû au fait que les individus cherchent activement des partenaires qui ont des intérêts similaires, associés au niveau d'éducation de la personne.Dans sonpublié, l'équipe de recherche affirme que le choix de partenaire "affecte l'des traits chez les êtres humains", augmentant les chances qu'un trait particulier sera transmis aux enfants. Cela a d'importantes implications pour des modèles génétiques qui prévoient la possibilité que les membres d'une famille héritent d'un certain trait, qu'il s'agisse d'une caractéristique physique (comme la taille) ou d'une, comme des troubles mentaux ou leÀ l'avenir, Robinson espère utiliser sa méthode sur davantage de couples pour identifier d'autres similarités qui pourraient permettre de mieux comprendre le développement de modèles génétiques. Il souhaite même appliquer sa méthode à sa propre partenaire, et commente: "Nous sommes tous les deux titulaires deet sommes tous les deux de grande taille. Nous correspondons au profil !"