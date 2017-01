Une bactérie détermine le sexe chez le cloporte

Spécimens de cloportes

© Winka Le Clec'h

Parce qu'il conditionne le développement mâle ou femelle des individus, le déterminisme sexuel s'avère fondamental pour bon nombre d'espèces. Une équipe du Laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions (EBI, CNRS/ Université de Poitiers) de Poitiers, s'est intéressée de plus près à ce mécanisme chez le cloporte commun, unterrestre très courant sous nos latitudes. En comparant lede représentants de l'à celui de laconnue pour vivre enavec cet organisme, les chercheurs ont constaté que le transfert de fragments génétiques bactériens dans le génome du cloporte avait abouti à l'évolution d'un nouveausexuel déterminant le. Cette étude, publiée récemment dans la revuedémontre ainsi pour la première fois que le transfertde gènes peut être à l'origine du déterminisme sexuel chez certaines espèces.Dans le règne, le déterminisme du sexe a une origine évolutive très ancienne. Cette voie biologique qui influence la morphologie,et le comportement des espèces se traduit ainsi de diverses manières. Chez les mammifères et la plupart des, il est par exemple contrôlé par un ou plusieurs gènes portés par les chromosomes sexuels. Chez les crocodiles et bonde tortues, c'est en revanche lad'des oeufs qui conditionne le sexe desindividus. Dans une étude publiée récemment, des chercheurs du Laboratoire Ecologie etdes Interactions (EBI) de Poitiers ont pu mettre en évidence une nouvelle forme de déterminisme sexuel chez le cloporte communChez ce crustacé terrestre, la bactérie, lorsqu'elle est présente dans les cellules de l'organisme, a la capacité de transformer les mâles en femellesIl existe toutefois des lignées de cloportes femelles n'hébergeant pas de bactérie qui produisent pourtant exclusivement des descendants femelles.explique Richard Cordauxà l'EBI et coauteur de l'article. Pour cela, les scientifiques vontd'abord séquencer le génome complet d'une femelle cloporte ne produisant que des descendants femelles. En parallèle, ils vont observer au microscope électronique les cytoplasmes de ses ovocytes pour confirmer l'absence de bactérieschez ce crustacé femelle. Lecomplet de son génome va attester de la présence d'éléments génétiques d'origine bactérienne.Une fois l'intégration d'une partie du génome deà celui du cloporte confirmée, restait encore à vérifier si ces séquences mélangeant ADN de crustacé et ADN bactérien déterminaient effectivement le sexe femelle chezPour s'en assurer, les chercheurs vont alors tenter d'amplifier par PCR ces séquences d'origine bactérienne à partir de génomes de cloportes femelles, d'une part, et de génomes de cloportes mâles, d'autre part. Résultat: les séquences en question vont être uniquement détectées chez les individus femelles. ", précise Richard Cordaux." En élargissant leurs investigations à d'autres espèces de crustacés, les scientifiques cherchent maintenant à savoir si ce mécanisme a une portée bien plus large à l'échelle du règne animal.