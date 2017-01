Cérès, un objet trans-neptunien ?

Une équipe internationale composée principalement de chercheurs français du LAM (CNRS-Aix-Marseille université) a révélé la présence de poussières exogènes à la surface de la planète naine Cérès, le plus gros astéroïde de la ceinture principale. Cette contamination provient vraisemblablement d'unde poussières situé dans la ceinture principale externe et qui s'est formé à la suite d'unerécente, il y a un moins de 10 millions d'années. Cette étude remet en question le lien de parenté entre Cérès et les astéroïdes de sa classe spectrale (dits de type C) et ouvre la possibilité d'une origine trans-neptunienne: Cérès et Orcus pourraient être "jumeaux". Cette étude est publiée le 16 janvier 2017 dans The Astronomical Journal.Les poussières interplanétaires, qui sont à l'origine de la plupart des étoiles filantes, représentent la fraction la plus importante de laextraterrestre accrétée par la. Une équipe menée par Pierre Vernazza,au Laboratoire d'de Marseille, LAM a démontré qu'il en est vraisemblablement de même pour les astéroïdes.Pierre Vernazza explique "en analysant les propriétés spectrales de laCérès, nous avons détecté la présence d'un composant anhydre à sa(des particules fines de pyroxène). Or tous les modèles d'évolutionpour cetprédisent une surface composée uniquement de minéraux hydratés (carbonates, phyllosilicates). L'hypothèse d'une origine endogène pour les particules de pyroxène semble ainsi peu plausible et une origine exogène apparaît comme la plus probable".L'équipe s'est ensuite penchée sur la source de cette contamination. Les bandes de poussières produites aude la ceinture principale à la suite de collisions majeures entre astéroïdes apparaissent comme les sources les plus probables. En particulier, la bande dite alpha, issue de la famille collisionelle(une sous famille de celle de Thémis) s'est formée il y a moins de 10 millions d'années et constitue une source majeure de poussières dans la partie externe de la ceinture principale. Des observations récentes ont par ailleurs montré que la poussière de pyroxène est une des briques principales à partir de laquelle le corps parent de la famille de Thémis s'est formé. La bande de poussière alpha serait ainsi une source de contamination plausible de la surface de Cérès.Si le pyroxène observé à la surface de Cérès est de nature exogène, alors plus rien ne relie Cérès aux autres astéroïdes de sa classe spectrale (dits de type C). Le fait que les silicates hydratés à sa surface soient riches enouvre la possibilité d'une origine trans-Neptunienne: Cérès et Orcus pourraient être "jumeaux". Ainsi, Cérès pourrait, de même que les astéroïdes de type P et D pour lesquelles une origine trans-Neptunienne est évoquée, s'être formé aux confins duet aurait atterri dans la ceinture principale à la suite de la migration des planètes géantes.Cette étude suggère par la même occasion que la présence surprenante et à ceinexpliquée de pyroxène à la surface des astéroïdes métalliques est une conséquence directe de l'impact de ces poussières. Ainsi, il semble que la contamination par ces particules fines soit un processus global qui affecte la surface de tous les astéroïdes situés à proximité de cette bande de poussières.Pierre Vernazza conclue "cette étude résout une question de longue date puisqu'on s'est toujours demandé à quelles signatures spectrales des astéroïdes reflétaient réellement leur composition originelle ou celle desqui les impactent. Il s'avère que le niveau de contamination ne dépasse pas les ~20% et que la composition originelle reste spectralement bien identifiable."