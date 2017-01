Élargir la palette des procédés laser avec de nouveaux rayonnements

© LP3

Expérience d' interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.) infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.) sphère (En mathématiques, et plus précisément en géométrie euclidienne, une sphère est une surface constituée de tous les points situés à une même distance d'un point appelé centre. La...) silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

En exploitant des nouveaux rayonnements laser ultra-brefs, le projet EXSEED entend à terme faire une première démonstration d'un procédé de fabrication de micro-dispositif 3D photonique sur silicium. Mené par David Grojo, spécialiste des interactions entreet lasers et lauréat de la médaille deduen 2016, les'est vu remettre une bourse ERC Consolidator Grants 2016.Les impulsions lasers ultra-brèves sont aujourd'hui utilisées dans de nombreuses technologies telles que le micro-usinage et lade très grande précision. Ces mêmes impulsions permettent également la production de "extrême", consistant principalement en des impulsions toujours plus courtes et des radiations intenses allant des rayons X jusqu'au domaine des Terahertz. Ces nouveaux rayonnements ont ouvert de grandes perspectives en sciences fondamentales mais restaient jusqu'à présent inexploités dans ledes procédésen raison des faibles rendements de conversion.L'objectif des recherches menées par David Grojo, audu Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques (LP3, CNRS/AMU), est de dépasser les limites des procédés laser femtoseconde en développant de nouvelles technologies basées sur ledes interactions par de nouveaux rayonnements. Dans le concept proposé, l'requise pour ledes matériaux (ionisation locale) reste principalement issue de la source laser conventionnelle mais l'interaction est déclenchée et contrôlée par une impulsion d'énergie beaucoup plus faible de lumière extrême. Cette méthode donne notamment la possibilité de façonner les matériaux avec une précision nanométrique et en trois-dimensions (3D) à l'intérieur de semi-conducteurs et autres matériaux dans lesquels l'écriture laser 3D reste, jusqu'à aujourd'hui, inopérante.Contact