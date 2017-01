Mieux étudier les phénomènes chimiques aux origines de la vie

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

spectrométrie de masse (La spectrométrie de masse est une technique d'analyse chimique permettant de détecter et d'identifier des molécules d’intérêt par mesure de leur masse monoisotopique. De plus, la spectrométrie de masse permet de caractériser la...)

ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus neutre...)

vie (La vie est le nom donné :)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces solides des adsorbants selon divers...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume...)

ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT), autrement dit un moyen de transport...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

chauffage (Le chauffage est l'action de transmettre de l'énergie thermique à un objet, un matériau.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et...)

arrangement (La notion d'arrangement est utilisée en probabilités, et notamment pour les dénombrements en analyse combinatoire.)

Comprendre comment des molécules sont adsorbées ou réagissent sur une surface nécessite une analyse aux rayons X sous-ultravide. Mais comment déposer dans l'ultra-vide ces molécules souvent grandes et fragiles sans les endommager ? Pour préserver leur intégrité, les chercheurs du Laboratoire de réactivité de(CNRS/UPMC), de l'des nanosciences de(CNRS/UPMC) et de l'Institut de recherches deParis (CNRS/ENSCP), ont ingénieusement détourné un dispositif de. Ce procédé appelépar électrodéposition consiste à les vaporiser sous forme de microgoutellettes. Il permet aussi de contrôler leur composition chimique originelle pour les étudier sur la surface. Une avancée qui permettrait des analyses plus fiables de phénomènes chimiques aux origines de la. Résultats qui font l'de deux publications dans Langmuir et le J. Phys. Chem. C. et qui ouvrent de nombreuses perspectives endes bio-interfaces.L'est le phénomène de surface par lequel desou des molécules deou de liquides se fixent sur une surface solide. Son étude pour des biomolécules telles que les peptides pourrait aider à mieux comprendre les phénomènes chimiques aux origines de la vie. En effet, de récents travaux montrent que la formation des chaînes d'acides aminés se produit à la surface d'éléments solides comme les minéraux.L'adsorption ne peut être réalisée que sous-ultravide pour permettre aux rayons X de caractériser la nature chimique des molécules sur la surface. Mais ces conditions d'imposent souvent une sublimation donc undes molécules pour qu'elles passent d'un état solide à un état gazeux et qu'elles se fixent sur la surface. Un procédé qui peut entraîner leur destruction ou les endommager. D'où l'idée des chercheurs du Laboratoire de réactivité de surface de trouver une alternative. Toujours sous ultra-vide, ils ont emprunté un procédé utilisé en spectrométrie de: l'ionisation par électrodéposition. Cette méthode permet de vaporiser des molécules de grandes tailles et/ou fragiles sans les endommager et de moduler leursur la surface en fonction de leur composition chimique. Une démarche qui ouvre des perspectives dans le domaine de l'ingénierie des bio-interfaces.Christophe Méthivier, Vincent Humblot & Claire-Marie PradierUHV Deposition of the Gly-Pro Dipeptide on Cu(110) by Sublimation or Electrospray IonizationJ. Phys. Chem. C. 8 novembre 2016Christophe Méthivier, Hervé Cruguel, Dominique Costa, Claire-Marie Pradier & Vincent HumblotTuning the Surface Chirality of Adsorbed Gly-Pro Dipeptide/Cu(110) by Changing Its Chemical Form via Electrospray DepositionLangmuir 18 novembre 2016Vincent Humblot, Laboratoire de réactivité de surface – Paris