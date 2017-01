Mesure précise du moment magnétique de l'antiproton par BASE

La collaboration BASE au CERN annonce la mesure la plus précise jamais effectuée du moment magnétique de l'antiproton (Image: Maximilien Brice/CERN)

Dans un article publié aujourd'hui dans la revue, la collaboration BASE au CERN annonce la mesure la plus précise jamais effectuée du moment magnétique de l'antiproton, qui permet une comparaison fondamentale entre matière et. La mesure effectuée par BASE montre que les moments magnétiques duet de l'antiproton, de signe, sont identiques en, dans les limites de l'incertitudede 0,8 millionièmes. Ce résultat améliore, d'un facteur 6, la précision des meilleures mesures réalisées à ce, à savoir celles effectuées en 2013 par la collaboration ATRAP, une autre expérience menée au CERN.À l'échelle des particules élémentaires, il existe une symétrie presque parfaite entreet antimatière. À l'échelle cosmologique, en revanche, la matière est prépondérante par rapport à l'antimatière. Pour comprendre cette, il est impératif que les scientifiques comparent les propriétés des particules et des antiparticules correspondantes avec une grande précision.BASE utilise des antiprotons provenant de l'usine à antimatière du CERN, unique en son genre, le Décélérateur d'antiprotons (AD). BASE est conçue spécifiquement pour effectuer des mesures de précision des particules d'antimatière correspondant aux particules de matière ordinaire. Le moment magnétique, qui détermine comment une particule se comporte lorsqu'elle est soumise à un, est l'une des caractéristiques intrinsèques des particules les plus étudiées. Même si différentes particules ont des comportements magnétiques différents, les moments magnétiques des protons et des antiprotons sont supposés ne différer que par leur signe, en vertu de ce qu'on appelle la symétrie charge-parité-temps. Toute différence dans les valeurs mesurées remettrait en question le Modèle standard de laet pourrait ouvrir des perspectives sur une nouvellePour effectuer ces expériences, la collaboration BASE refroidit des antiprotons à uneextrêmement froide d'environ 1au-dessus duabsolu, et les piège au moyen de " récipients " électromagnétiques sophistiqués grâce auxquels les particules n'entrent pas en contact avec de la matière, ce qui les conduirait à s'annihiler. (C'est grâce à un tel dispositif que BASE a réussi récemment à stocker un paquet d'antiprotons pendant plus d'un an). Depuis ce dispositif, les antiprotons sont amenés un par un dans d'autres pièges, où leur comportement, lorsqu'ils sont soumis à des champs magnétiques, permet aux chercheurs de déterminer leur moment magnétique intrinsèque. Des techniques similaires ont déjà été appliquées avec succès par leà des électrons et à leurs équivalents en antimatière, les positons, mais elles sont beaucoup plus difficiles à appliquer aux antiprotons, dont le moment magnétique est beaucoup plus faible. Pour effectuer cette nouvelle mesure, les équipes de l'expérience BASE ont dû recourir à un " récipient " magnétique spécialement conçu à cet effet, mille fois plus puissant que celui utilisé dans les expériences à électrons/positons., a déclaré Stafan Ulmer, porte-parole de la collaboration BASE.. "BASE prévoit maintenant de mesurer le moment magnétique de l'antiproton au moyen d'une nouvelle technique de piégeage, qui devrait permettre une précision de l'ordre de quelques milliardièmes - soit une amélioration d'un facteur 200 à 800. "", a déclaré Hiroki Nagahama, premier auteur