» Signature de contrats concernant les miroirs et les capteurs de l'ELT

Au siège de l'ESO s'est tenue une cérémonie de signature de quatre contrats portant sur des composants essentiels de l'Extremely Large Telescope (ELT) que l'ESO construit. Ces contrats concernaient: la fabrication des vastes miroirs secondaire et tertiaire dupar l'entreprise SCHOTT ; la fourniture des cellulesdestinées à soutenir ces deux miroirs, par le Groupe SENER ; et la fourniture desqui composent l'essentiel du système dedu vaste miroir primaire segmenté de l'ELT, par le consortium FAMES. Le miroir secondaire sera le plus grand miroir installé sur un télescope et le plus grand miroirconçu à ceLa construction de l'ELT qui, avec ses 39 mètres de, s'affirmera bientôt comme le plus grand télescope auopérant dans l'et le proche, progresse. Le fonctionnement du télescope géant repose sur un système optique complexe, constitué de cinq miroirs, totalement inédit, et requiert des éléments optiques et mécaniques à la pointe de laactuelle.Le Directeur Général de l'ESO, Tim de Zeeuw, et les représentants des trois entreprises industrielles des Etats Membres de l'ESO, viennent de signer les contrats de fabrication de certains de ces composants clés du télescope.En introduction à la cérémonie, Tim de Zeeuw déclara: "C'est un grand plaisir pour moi de signer aujourd'hui ces quatre contrats, qui tous concernent des composants essentiels du système optique révolutionnaire de l'ELT. Ils attestent de la rapidité de construction de ce télescope géant, dont laest prévue pour 2024. Nous à l'ESO sommes impatients de travailler avec SCHOTT, SENER et FAMES - les trois principaux partenaires industriels de nos Etats membres."Les deux premiers contrats ont été signés avec SCHOTT par Christoph Fark, vice-président exécutif. Ils concernent le moulage des deux plus grands miroirs simples de l'ELT - le miroir secondaire de 4,2 mètres de diamètre et le miroir tertiaire de 3,8 mètres de diamètre, à partir de lafaibleZerodur© conçue par SCHOTTA l'extrémité supérieure de la structure du télescope, bien au-dessus du miroir primaire de 39 mètres de diamètre, figurera le miroir secondaire, le plus grand installé sur un télescope et le plus grand miroir convexe produit à ce jour. Le miroir tertiaire, de forme concave, est également un composant inhabituel du télescope. Lesdes miroirs secondaire et tertiaire de l'ELT rivaliseront avec celles des miroirs primaires de nombreux télescopes modernes, dédiés à la. Leurs masses atteindront respectivement les 3,5 et 3,2 tonnes. Le miroir secondaire doit être livré fin 2018, le miroir tertiaire en juillet 2019.Le troisième contrat a été signé avec le groupe SENER par Diego Rodriguez, directeur du département spatial. Il concerne la fourniture des cellules de soutien particulièrement sophistiquées des miroirs secondaire et tertiaire de l'ELT, ainsi que des systèmes optiques complexes associés qui permettront à ces miroirs massifs et flexibles à la fois de conserver leurs formes et des positions appropriées audu télescope. Seule une grande précision est garante d'une qualité d'image optimale.Le quatrième contrat a été signé par Didier Rozière, Directeur Général (FAMES, Fogale) et Martin Sellen, Directeur Général (FAMES, Micro-Epsilon), pour le consortium FAMES, qui se compose de Fogale et Micro-Epsilon. Le contrat porte sur la fabrication de 4608 capteurs au, destinés à équiper les 798 segments hexagonaux du miroir primaire de l'ELTCes capteurs sont les plus précis jamais utilisés sur un télescope: ilsl sont capables de mesurer des positions relatives avec une précision de quelques nanomètres seulement. Ils constituent un élément essentiel du système complexe dont la tâche consistera à détecter, en continu, les positions relatives de chacun des segments du miroir primaire de l'ELT, et permettra aux segments de collaborer afin de constituer un système d'parfait. Réaliser ces capteurs dotés de la précision requise, en livrer plusieurs milliers dans des délais nécessairement très courts, constituent deux énormes défis.A cette cérémonie de signature ont également assisté d'autres hauts représentants des entreprises concernées et de l'ESO. Elle fut l'occasion, pour les représentants des entreprises contractuelles impliquées dans la production des nombreux composants optiques et mécaniques du télescope géant, de se rencontrer de manière informelle, audébut de leur collaboration à l'édification du plus grand oeil jamais tourné vers le