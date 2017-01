Reproduire la formation de la matière organique dans le système solaire primitif

Reproduire en laboratoire la formation de la matière organique, c'est le défi réalisé par des chercheurs de l'IMPMC (CNRS/MNHN/UPMC/IRD) et du laboratoire METIS (CNRS/UPMC/EPHE).Ils ont fractionné le plus simple des hydrocarbures, legazeux, en plusieurs petits morceaux et ils ont obtenu des dépôts dedont l'deset la composition isotopique sont identiques à ceux des grains organiques des météorites carbonées.Cette expérience ouvre pour la première fois une pistepour interpréter la composition isotopique ende ces météorites qui présente une "anomalie", une signature caractéristique, dont l'origine est toujours incomprise. Elle permet également de reproduire l'qui prévalait dans le, où ledu jeuneentrainait la fragmentation du méthane. Ces travaux sont publiés le 16 janvier 2017 dans PNAS.