Une imagerie par résonance magnétique 10 000 fois plus sensible

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

vie (La vie est le nom donné :)



© Eric Le Roux / Université Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le 10 février 1878 à Paris, est un médecin et physiologiste français.)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres....)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction, définie en...)

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces attractives ou répulsives d'un objet sur un autre, ou avec des...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis...)

minute ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

combinaison (Une combinaison peut être :)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

imagerie médicale (L'imagerie médicale regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images à partir de différents phénomènes physiques (Résonance...)

Référence:

Jonas (JOnAS est un serveur d'application open-source (licence LGPL) multi-systèmes d'exploitation, et multi bases de données, permettant de bâtir aisément des services applicatifs métier. Il est adapté aux applications critiques....)

Contact chercheur:

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est l'un des plus puissants outils pour le diagnostic clinique, mais sa performance dépend de celle des agents de contraste. Les chercheurs du Laboratoire des biomolécules (CNRS/Sorbonne universités/ENS), de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l'des sciences analytiques (CNRS/Université de Lyon 1/ENS de Lyon), ont préparé une nouvelle génération d'agents de contraste, en augmentant leur sensibilité par un facteur de l'ordre de 10 000. Autre atout, ils présentent une très longue durée deet pourront donc être délivrés à distance. Ces résultats sont parus dans la revue Nature Communications.L'IRM repose sur la mesure de lamagnétique des molécules dans des systèmes biologiques placés dans un. Malheureusement, lede ces molécules est très faible ennormal. L'hyperpolarisation, consiste à préparer des solutions de molécules dans un état fortement magnétisé, ce qui permet d'augmenter la sensibilité de la détection. Grâce à cette technique, la détection en temps réel de tumeurs in-vivo parest devenue une réalité.Le problème majeur de l'hyperpolarisation est que les agents de contraste utilisés ont des propriétés magnétiques de courtes durées de vie, d'uneenviron. Ils doivent donc impérativement être produits à quelques mètres de l'IRM et utilisés immédiatement. Aujourd'hui, seuls quelques centres d'imagerie dans lesont équipés pour réaliser l'hyperpolarisation.La nouvelle approche mise aupar l'équipe de chercheurs de l'Institut des sciences analytiques a permis de préparer ces agents de contraste de façon à allonger la durée de vie des états magnétiques hyperpolarisés de la minute à la dizaine d'. Le principe, d'une grande simplicité, réside dans uneoriginale de nouvelles méthodes de transfert deet de formulations d'échantillons innovantes.Cette avancée est la première étape vers une démocratisation de l'hyperpolarisation pour tous en élargissant lede centres susceptibles de profiter de cette technique. La vision à long terme étant de pouvoir préparer à distance les agents de contraste livrables sur demande aux centres d'désirant augmenter la sensibilité de leurs mesures par des facteurs de l'ordre de 10 000.Xiao Ji, Aurélien Bornet, Basile Vuichoud,Milani, David Gajan, Aaron J. Rossini, Lyndon Emsley, Geoffrey Bodenhausen & Sami Jannin Transportable Hyperpolarized Metabolites Nature Communications Article number: 13975 (2017)Sami Jannin, Institut des sciences analytiques - Lyon