Développer des outils pour améliorer la mémoire humaine

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir d'une information.)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine d'activité scientifique, technique et industriel en rapport avec...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles technologies...),...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques...)

Des vies de plus en plus enregistrées

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce dernier. La capture de...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées dans un dispositif informatique. Les...)

Des avantages pour les étudiants et les personnes âgées

mémorisation (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir d'une information.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Y sont inclus les...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en...)

Le respect de la vie privée

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité...)

démence (La démence (du latin demens) est une réduction acquise des capacités cognitives suffisamment importante pour retentir sur la vie de la personne et entraîner une perte d'autonomie. Les fonctions...)

apprentissage (L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, de connaissances, compétences, d'attitudes ou de...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

Le projet RECALL, financé par l'UE, a étudié différentes façons d'utiliser la technologie pour améliorer la mémoire humaine, par exemple en restituant sur un écran ou une autre interface des données issues de banques de mémoire personnelles spécialisées pour revoir et rappeler aux individus des informations clés se rapportant à des évènements récents ou lointains.Quatre universités européennes ont collaboré dans le cadre duRECALL de trois ans pour étudier les possibilités offertes par l'utilisation de lapour aboutir à unehumaine augmentée. Le projet ale travail universitaire de base pour produire des outils pouvant être utiles à la société dans le cadre d'applications très diverses.Sous la conduite de l'École d'et de(SCC) de l'de Lancaster, au Royaume-Uni, les chercheurs ont procédé à des essais sur près de 1 000 personnes enuniversitaire, professionnel et privé, en prenant soin de privilégier le respect de l'éthique.De récents développements dans la technologie deet l'extraction d'informations permettent d'enregistrer de manière continue et automatisée de nombreux aspects de notre quotidien. Grâce à des caméras portables, de nombreux individus enregistrent régulièrement leurs activités ("lifelogging"). Ces informations pourraient être combinées à d'autrespour constituer des banques de mémoire dans lesquelles on pourrait puiser plus tard, à l'occasion de certaines activités, ou en prenant de l'âge."La technologie sera bientôt capable de capturer chacun de nos gestes. Reste à savoir comment utiliser toutes ces données", a expliqué le professeur Nigel Davies, SCC, coordinateur du projet RECALL. "Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant d'essayer de créer une grandeconsultable, mais de permettre à quiconque de rassembler les informations auxquelles il a été exposé pour décider ce qu'il souhaite en faire, et de disposer d'indices pour se rappeler plus facilement certains évènements plus tard."RECALL s'est attaché à renforcer les capacités naturelles dedes personnes en bonne. Principalement basé sur, le projet a utilisé diverses sources de données, notamment des caméras de lifelogging qui peuvent prendre des photos toutes les 30 secondes. L'objectif était de créer des prototypes de logiciels permettant d'extraire les données clés pour les mettre plus tard à disposition de l'utilisateur. Les quatre partenaires ont réalisé chacun un essai.À l'Université de Lancaster, la SCC a installé des écrans de façon que les étudiants se rendant en cours puissent voir des moments clés du cours précédent. Des chercheurs de l'Université de Stuttgart ont fourni à des particuliers des appareils leur rappelant les activités et contrôles qu'ils devaient effectuer au cours de la journée. L'équipe de l'Université de Lugano, en Suisse, a enregistré des réunions d'affaires pour en extraire les informations clés qui ont été diffusées pour rappel lors des réunions suivantes. Parallèlement, des psychologues de l'Université d'Essex au Royaume-Uni ont étudié lade l'"oublipar la récupération", selon laquelle un évènement ou élément est mémorisé au détriment d'un autre, ce qui ouvre la voie à une manipulation potentielle de la mémoire humaine.Cette théorie illustre les raisons pour lesquelles le projet RECALL attache une telle importance au respect de la vie privée et audes données."De nombreuses données seront très personnelles. L'une des difficultés est d'arriver à les traiteren protégeant la vie privée des individus. L'utilisateur doit disposer d'un contrôle complet sur la totalité des données capturées, les personnes avec lesquelles elles sont partagées et la mise au rebut future de ces éléments numériques", a souligné le professeur Davies.Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que des dispositifs sophistiqués pourraient être développés pour aider des millions de personnes à travers l', notamment pour fournir des rappels aux personnes âgées atteintes deou favoriser l'des étudiants et professionnels dans des secteurs clés tels que la santé et l'Pour plus d'information voir: projet RECALL