Comment la physique des particules améliore l'irrigation

Il est difficile d'imaginer le lien qui pourrait exister entre une énorme machine scientifique située sous Genève et un champ de tomates au Liban. En fait, les deux ont besoin d'une technologie de pointe pour fournir les meilleurs résultats, que les résultats en question soient des tomates ou des analyses de. Même si des années-lumière semblent séparer ces deux activités, les mêmes défis techniques sont en jeu.Le CERN participe désormais à un projet devisant à développer un système d'irrigation optimisé à partir des technologies développées pour la physique des hautes énergies.Le système d'irrigation utilisera des capteurs àoptiques destinés à mesurer des paramètres tels que la, l'humidité, la concentration en pesticides, leset les enzymes dans le sol de champs cultivés. Si le développement réussit, il s'du premier système de capteurs à fibres optiques capable de mesurer tous ces paramètres simultanément. Le système doit être simple et abordable, et permettre d'optimiser l'irrigation afin d'économiser l'et d'accroître le rendement des cultures. Il contribuera aussi à réduire lad'engrais et de pesticides, dans l'd'uneLe programme de recherche a été lancé la semaine dernière par ledans le cadre de sa toute nouvelle unité de recherche associée, rattachée à son centre de recherche international. Leest une initiative de la Banque centrale du Liban et du gouvernement du Royaume-Uni visant à soutenir le développement de l'économie du savoir au Liban. Le CERN participe au projet aux côtés de plusieurs instituts et entreprises, tels que l'du Sannio, l'national italien de(INFN) de Naples, les entreprises Optosmart et National Instruments, l'Université libanaise et l'Institut de recherche agronomique du Liban. Le 11 janvier dernier, les partenaires ont signé un accord de collaboration intitulé "" (FOSS4I).Des capteurs d'humidité à fibres optiques innovants ont été développés pour la gigantesque expérience CMS auprès du Grandde hadrons LHC du CERN.explique Martin Gastal, chef du projet FOSS4I et membre de la collaboration CMS au CERN.Des représentants des instituts participant au projet "Fiber Optic Sensor Systems for Irrigation" (FOSS4I) se sont retrouvés à Beyrouth au Liban pour signer un accord de collaboration. (Image: Georges Abi Aad/UKLTH)Lefinance le projet et assure la coordination entre les différentes parties. Le CERN, via son engagement dans le transfert de connaissances, dirigera le projet et apportera un appui après le lancement. L'mettra à disposition ses installations, notamment une installation spéciale pour l'étalonnage des capteurs. De leur côté, Optosmart, l'INFN Naples et l'Université du Sannio apporteront leur savoir-faire pour la conception et le fonctionnement des techniques de mesure de l'humidité et de la température relatives utilisant des capteurs à fibres optiques. Ils travailleront étroitement avec l'Université du Liban au développement de nouveaux capteurs à fibres optiques et systèmes d'de. L'Institut de recherche agronomique du Liban supervisera l'installation des capteurs dans la région de Zahlé, au Liban, et surveillera les cultures. Enfin, National Instrument apportera son appui pour la recherche et le développement sur le matériel.Une approche favorisant le libre accès a été adoptée pour ce projet: le matériel sera publié sous la Licence pour le matériel libre du CERN (- OHL) ; quant aux logiciels, ils seront publiés sous une licencedans les deux ans qui suivront la fin du projet.Le projet donnera également lieu à un transfert de technologies harmonieux, au recrutement de deux post-doctorants et d'un, en Italie et au Liban, et à la création d'un laboratoire d'optique ultramoderne au Liban.Le Centre de recherche international duoffrira un cadre permettant aux entreprises de toute taille de mener des travaux de recherche et de développement ende mettre aude nouvelles solutions dans un environnement propice à la collaboration. Il encourage une approche pluridisciplinaire associant laet la recherche appliquée.