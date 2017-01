Comprendre les modifications de la cystéine: causes de maladies

chimie physique (La chimie physique est l’étude des bases physiques des systèmes chimiques et des procédés. En particulier, la description énergétique des diverses transformations fait...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un lieu dans un cadre plus général...)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et fermer la bouche et à mastiquer.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)



Structures des 3 formes oxydées de la cystéine obtenues à partir des calculs de dynamique moléculaire et leurs profils spectraux. Selon l'état d'oxydation de la cystéine, l' atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...) hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.) violet (Le violet est une couleur, composée d'un mélange de bleu (environ 50% de luminosité) et de rouge (environ 25% de luminosité) en synthèse additive, et d'un mélange de magenta (environ 100%) et de cyan...) infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des...) différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie...)

© D. Scuderi / Laboratoire de chimie physique d'Orsay, Faculté des Sciences Université Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine,...) Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.) CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette...)

spectrométrie de masse (La spectrométrie de masse est une technique d'analyse chimique permettant de détecter et d'identifier des molécules d’intérêt par mesure de leur masse monoisotopique. De plus, la spectrométrie de masse...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à...)

Référence publication:

Contact chercheur:

Garantes du fonctionnement de l'organisme, les protéines sont activées grâce à des modifications réversibles au niveau des acides aminés qui les composent. Des chercheurs du Laboratoire de(CNRS/Université Paris-Sud) s'appuient sur une approche originale pour identifier et caractériser les modifications qui se produisent au niveau de la cystéine. Et notamment celles qui sont anormales. Des travaux prometteurs qui, à terme, permettraient de mieux comprendre leur implication dans les pathologies. Une étude publiée dans la revue Chemistry, en tant que "hot paper".Notre organisme fonctionne grâce à l'de milliers de protéines qui, selon les configurations qu'elles prennent, sont tantôt actives, tantôt inactives. Cette capacité de changer de formes des protéines est due à des modifications réversibles qui se produisent au niveau des acides aminés qui les composent. Mais parfois, certaines deviennent irréversibles. Uneanormale qui peut alors altérer le fonctionnement de laet générer des maladies.Des chercheurs du Laboratoire ded'Orsay, en collaboration avec des équipes de l'de Rome, se sont intéressés à une modification particulière, l'oxydation de la cystéine, quiun rôle crucial dans de nombreuses fonctions de l'organisme comme la respiration. Cette modification peut produire 3 formes de cystéine: une forme réversible, la cystéine sulfénique (cystéine-SO-), et deux formes irréversibles, les cystéines sulfinique (cystéine-SO2-) et sulfonique (cystéine-SO3-). Première étape franchie par les chercheurs: isoler, par synthèse engazeuse, la cystéine sulfénique, une forme pourtant très instable de la cystéine.Pour pouvoir ensuite identifier chacune de ces formes, les chercheurs ont utilisé une méthode originale: la spectroscopie IRMPD (Infrared multiphoton dissociation ou photodissociation induite parde multiplesinfrarouge). Issue du couplage de laet de la spectroscopie infrarouge, cette technique repose sur l'analyse de la vibration produite par les liaisons entre atomes. En combinant les informations sur la nature des atomes qui composent laet sur le type de liaisons qui relient ces atomes entre eux, la structure tridimensionnelle de la cystéine peut être reconstituée. Par des simulations numériques capables de prendre en compte lamoléculaire, soit la particularité des atomes d'une liaison de changer de place le long de cette liaison, les chercheurs ont ensuite pu associer un profil de vibration spécifique à chacune des 3 formes oxydées de la cystéine. Ainsi, chacune d'elle devient reconnaissable par une empreinte spécifique. Des travaux, certes fondamentaux, mais très prometteurs ; ils pourraient en effet permettre à terme d'identifier et de localiser les formes de cystéine – réversible ou non – présentes dans les peptides (fragments de protéine) ou dans les protéines, des plus petites aux plus complexes. Mais aussi de mieux comprendre le rôle de ces modifications lorsqu'elles sont impliquées dans des maladies.Debora Scuderi, Enrico Bodo, Barbara Chiavarino, Simonetta Fornarini & Maria Elisa CrestoniAmino Acid Oxidation: A Combined Study of Cysteine Oxo Forms by IRMPD Spectroscopy and SimulationsChem. Eur. J. 3 novembre 2016Debora Scuderi, Laboratoire de chimie physique – Orsay