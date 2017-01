Tuberculose, mettre le bacille au régime !

système immunitaire (Le système immunitaire d'un organisme est un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le « soi » du « non-soi ». Ce qui est reconnu comme non-soi...)

amibe (Les amibes (du grec amoibē transformation), sont des protozoaires simples de taille variant entre 20 µm et 1 mm de longueur (mais le plus souvent entre 200 µm...)

micro-organisme (Les micro-organismes ou microbes sont des organismes vivants microscopiques (invisible à l'œil nu) et qui ne peuvent donc être observés qu'à l'aide...)



Bacilles de la tuberculose en microscopie électronique à balayage (La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en anglais) est une technique de microscopie basée sur le principe des interactions électrons-matière. Un faisceau d'électrons balaie la surface de...)

© Jean-Pierre Tissier (INRA, Villeneuve d'Ascq) et Franco Menozzi (Institut Pasteur de Lille)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité (générateur) ou en force (moteur).)

poisson (Dans la classification classique, les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques à branchies, pourvus de nageoires et dont le corps est le plus souvent couvert d'écailles. On les trouve abondamment aussi bien...)

pathogène (Le terme pathogène (du grec παθογ?νεια ! « naissance de la douleur ») signifie : qui entraîne une maladie. Les germes pathogènes ou les bactéries pathogènes sont...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande...)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est appelé un...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins primaires, les besoins...)

population mondiale (La population mondiale désigne le nombre d'êtres humains vivant sur Terre à un instant donné. Elle est estimée à 6,793 milliards au 1er janvier 2010, alors...)

in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus généralement, en dehors de l'organisme vivant ou de la cellule. Un exemple est la...)

graisse (La graisse est un corps gras se présentant à l'état solide à température ordinaire. Le terme s'oppose aux huiles qui se...)

agira (Agira est une commune italienne de la province d'Enna dans la région Sicile en Italie.)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une...)

La tuberculose est une maladie extrêmement contagieuse qui se propage par les airs, via les gouttes de salive. Des traitements existent, mais de nouvelles souches résistantes aux antibiotiques empêchent son éradication. Il s'agit dès lors de trouver de nouveaux moyens d'attaque. Pour ce faire, il convient de connaître parfaitement la manière dont se comporte la bactérie Mycobacterium tuberculosis une fois installée dans les macrophages de nos poumons. L'équipe de Thierry Soldati, professeur au Département de biochimie de la Faculté des sciences de l'UNIGE, travaille sur un système modèle qui se comporte comme les macrophages de notre: l'sociale Dictyostelium, ununicellulaire."Nous avons infecté les amibes avec la bactérie Mycobacterium marinum, quila tuberculose du. Cese comporte de la même manière que le bacille de la tuberculose, ce qui nous permet d'effectuer desque l'on ne pourrait pas faire directement sur l', en utilisant un système simple et éthiquement responsable", explique Caroline Barisch, chercheuse à l'UNIGE et première auteure de l'étude. Les scientifiques supposaient déjà que pour survivre, se répliquer et se disséminer, la bactérie ade consommer les lipides présents sous forme de gouttelettes dans les macrophages. Sans cette source alimentaire, le bacille n'arrive pas à perdurer de manière latente et à attendre une faiblesse du système immunitaire pour se développer. Il faut savoir que 30% de laest infectée par une forme "dormante" du bacille de la tuberculose.Les biochimistes ont donc observé l'infectionet disséqué toutes les étapes qui permettent à la bactérie de se nourrir des lipides de son hôte. "Nous avons dès lors découvert que la mycobactérie est capable de reprogrammer la cellule infectée afin de détourner et attirer à elle toutes les réserves dedu macrophage, tant les gouttelettes de lipides que les membranes, et de s'en nourrir", précise Thierry Soldati. En effet, les chercheurs ont supprimé les gouttelettes de lipides de la cellule hôte, nourriture de prédilection de la bactérie, et ont découvert que celle-ci possède un plan B qui lui permet de compenser ce manque en puisant les lipides présents dans les membranes de l'hôte. Ceci démontre que cette diète de lipides est probablement indispensable à la survie de la bactérie."Nous savons à présent que le bacille est extrêmement "accro" à cette nourriture riche en graisse. Notre objectif est donc aujourd'hui de trouver le moyen de l'affamer en le privant de son accès à ces réserves de graisse présentes dans nos macrophages. Il s'de cibler les enzymes du bacille pour les rendre inaptes à l'des lipides", précise Caroline Barisch. Cette découverte ouvre donc la voie à de nouvelles possibilités de traitements qui permettraient de contrer les souches résistantes aux antibiotiques.