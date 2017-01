Quel est le véritable impact d'une éruption volcanique stratosphérique ?

volcan (Un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extra-terrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma sous forme de lave...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue de la météorologie qui...)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui signifiait race, génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une génération humaine et faisait 33 ans 4 mois (d'où peut être l'âge du...)



La caldera du Samalas, adjacente au volcan Rinjani (3726 m) héberge un lac et le cône actif du Barujari. Crédit: Céline Vidal IPGP 2014.

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

Angleterre (L’Angleterre (England en anglais) est l'une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Elle est de loin la plus peuplée, avec 50 763 000 habitants (en 2006), qui représentent 83,8% de la population du...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique,...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un lieu...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité (générateur) ou en force (moteur).)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures)....)

Selon une étude pluridisciplinaire dirigée par l'Université de Genève (UNIGE) et publiée dans la revue, la plus grosse éruption volcanique observée au cours du dernier millénaire, celle du volcan Samalas, ne serait pas nécessairement à l'origine de la crise socio-économique mondiale sérieuse qui s'ensuivit, comme le pensaient les scientifiques jusqu'à aujourd'hui.Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé à nouveau les impacts climatiques et sociétaux de l'éruption duSamalas (Indonésie), en 1257. Cette éruption a injecté unede sulfures considérable qui a opacifié l'et aurait refroidi durablement le. Elle a été, en outre, fréquemment invoquée pour expliquer les famines sévères et les bouleversements sociétaux importants observés au milieu du XIII°L'étude, conduite par Sébastien Guillet, Markus Stoffel (Faculté des sciences de l'UNIGE) et Christophe Corona (GEOLAB, CNRS), réfute ces conclusions. "L'analyse de plus de 200 manuscrits médiévaux et la reconstruction des anomalies climatiques à partir des cernes de croissance des arbres et des carottes dene permettent pas de conclure que l'éruption soit, à elle seule, à l'origine de la crise sociétale observée au milieu du XIII° siècle", précisent les chercheurs.Selon Sébastien Guillet, dendroclimatologue et historien à l'UNIGE, "Il y a, en effet, de nombreuses indications d'événements météorologiques extrêmes ayant eu des conséquences sociétales sérieuses suite à l'éruption, mais nos résultats montrent un retour à la normale des conditions climatiques endès 1259." Markus Stoffel ajoute également que "même si ces événements météorologiques sont probablement liés à l'éruption, ils n'ont joué qu'un rôle aggravant dans les crises sociétales, puisque de nombreux textes historiques révèlent que les famines observées enet au Japon avaient commencé plusieurs années avant l'éruption." Ces nouveaux éléments conduisent ainsi à réévaluer les impacts du volcanisme sur la société.Les documents historiques médiévaux révèlent effectivement un obscurcissement du, des températures froides, des pluies incessantes et une nébulosité accrue en Europe en 1258. Une source contemporaine précise même que cettefut "sans été". Les manuscrits européens évoquent des moissons catastrophiques et des vendanges très tardives, au cours desquels des grains "durs comme de la pierre", ont été récoltés.Les chroniques montrent cependant un retour à un climat plus clément dès 1259 et à unenormale dans les quatre années suivant l'éruption, ce qui contredit les simulations qui suggèrent des anomalies de températures persistantes jusqu'en 1264. Les scientifiques mettent également en évidence que le refroidissementpar l'éruption du Samalas est comparable à celui engendré par des événements ultérieurs de magnitude inférieure. Ils démontrent ainsi que le refroidissement n'est pas proportionnel à la quantité de sulfures injectés dans l'atmosphère.Selon Pablo Ortega, climatologue à l'de Reading, "ces résultats, particulièrement intéressants pour cerner les impacts climatiques d'une éruption stratosphérique de très forte magnitude, sont cependant difficilement transposables aux sociétés actuelles du fait de niveaux de résilience trop différents."