Un gaz de molécules ultra-froides avec un moment dipolaire record

© Equipe Théomol, Laboratoire Aimé Cotton

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Informations complémentaires:

Les chercheurs savent aujourd'hui créer desultra-froids de molécules en combinant desd'espèces différentes provenant de deux nuages d'atomes froids. L'des molécules aud'un tel gaz est gouvernée par les effets quantiques et, en premier lieu, par uneà longue distance: l'interaction dipôle-dipôle (1). Unà troisdans lequel de telles molécules seraient piégées et dont les dipôles seraient alignés le long d'unreprésenterait unpour des expériences de simulation quantique. Pour cela, les chercheurs doivent concilier deux impératifs. Trouver quelles molécules sont susceptibles d'interagir le plus fortement possible et, pour celles-ci, déterminer les fréquences des lasers qui seront utilisés pour conduire efficacement ces molécules dans leurstable une fois que les atomes sont associés.ceci nécessite une connaissance très fine des états de laet des transitions accessibles par laser. Plusieurs couples d'atomes de la famille "(Na), potassium (K), rubidium (Rb),(Cs)" sont dans la: NaK, KRb, RbCs ou NaRb. Ce dernier a été choisi par la collaboration entre une équipe de théoriciens du Laboratoire(LAC, CNRS/UPSud/Univ.Saclay/ENS Paris-Saclay) et une équipede l'chinoise de(CUHK).Une modélisationfine des niveaux d'de la molécule NaRb par l'équipe théorique THEOMOL dua permis de proposer un schéma qui maximise la création de molécules dans leur état fondamental grâce au dispositif expérimental de l'équipe de CUHK. Les chercheurs ont ainsi obtenu un gaz ultra-froid de molécules NaRb avec un moment dipolaire record de 1 Debye, soit deux fois plus grand que les expériences précédentes, à unede l'ordre de 700 nanokelvins. C'est aujourd'hui le gaz ultra-froid de molécules avec le moment dipolaire le plus élevé, ce qui est crucial pour la détection des effets des interactions dipôle-dipôle. Leur expérience a en outre mis en évidence un obstacle inattendu: malgré leur stabilité chimique prévue, un processus encore inexpliqué conduit à une perte importante de molécules à l'état fondamental. Parmi les hypothèses explorées figure la formation transitoire de complexes (NaRb)2 qui s'échapperaient spontanément de la zone de piégeage. De tellessont précieuses pour l'des groupes travaillant dans le domaine car elles permettent d'approfondir les processus de formation et de stabilité de ces gaz ultra-froids. Ce travail est paru dans Physical Review Letters.Lautilisée par la collaboration comporte trois étapes majeures: la création simultanée de deux nuages d'atomes ultra-froids de Na et Rb piégés par un champ laser au même endroit ; l'association de paires d'atomes en molécules dans un même niveau très faiblement lié, contrôlée par unajustable ; le transfert – dit– de la population de ce niveau vers le niveau fondamental absolu des molécules NaRb par une séquence de deux impulsions lasers synchronisées pour optimiser son efficacité. Le choix des paramètres de ces lasers est critique et ne peut être déterminé que par une connaissance très détaillée de la structure des niveaux d'énergie moléculaires. La simplicité de la molécule NaRb – et des molécules de la même famille – n'est qu'apparente, et cela reste un défi pour les méthodes avancées de calcul de structure électronique, auxquelles doivent être adjointes des techniques de spectroscopie moléculaire. C'est ce qui fait l'originalité de cette collaboration internationale.Mingyang Guo, Bing Zhu, Bo Lu, Xin Ye, Fudong Wang, Romain Vexiau, Nadia Bouloufa-Maafa, Goulven Quéméner, Olivier Dulieu et Dajun WangPhysical Review Letters (2016), doi:10.1103/PhysRevLett.116.205303Romain Vexiau, chargé deNadia Bouloufa-Maafa, maître de conférencesGoulven Quéméner, chargé de recherche CNRSOlivier Dulieu, directeur de recherche CNRSLaboratoire Aimé Cotton (LAC, CNRS/UPSud/Univ. Paris Saclay/ENS Paris-Saclay)