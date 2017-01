Le projet SuperCam passe avec succès sa CDR et débute ses intégrations

Le projet SuperCam a passé avec succès sa Critical Design Review les 7, 8 et 9 décembre 2016 au Los Alamos National Laboratory (LANL) dans le Nouveau Mexique. SuperCam est un instrument hispano-franco-américain qui partira sur Mars en 2020 à bord du Rover Mars2020 de la. Il a pour objectif de déterminer la composition élémentaire et minéralogique des roches martiennes et de détecter la présence éventuelle de. Pour ce faire, il regroupe un, unet sa table d'autofocus, des spectromètres UV, visible et, uneet unAprès une sélection en juillet 2014, un début des activités en septembre 2014, et une PreliminaryReview passée avec succès en 2015, c'est une nouvelle étape-clé franchie avec succès par leSuperCam. Les équipes du LESIA, intégrées dans le consortium des quatre laboratoires français (IRAP, LAB, LATMOS, LESIA) mené par l'IRAP (Institut deenet Planétologie) qui réalise la contribution française en étroite collaboration avec le CNES, ont pleinement contribué à ce succès.Le LESIA a participé au designetde l'instrument, à la réalisation et aux tests des modèles de développement. Avec nos partenaires du LATMOS, nous sommes plus particulièrement responsables techniques et scientifiques duinfrarouge. Au, une quinzaine de membres du LESIA participe au projet SuperCam.Ce succès nous permet de démarrer dès aujourd'hui les intégrations du modèle de qualification (EQM) du spectromètre infrarouge. Celles-ci auront lieu dans la salle(bâtiment 18), entièrement dévolue au projet SuperCam pour 2017. Les intégrations sont prévues jusqu'en avril 2017, puis seront suivies d'unede tests, avant la livraison à l'IRAP pour intégration dans l'de la contribution française et une phase de qualification.La contribution française sera livrée au LANL durant l'été pour une qualification de l'instrument complet. Ensuite, l'intégration du modèle de vol débutera à l'2017 pour une livraison à l'IRAP début 2018, puis au LANL au2018.