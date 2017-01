À la recherche de l'origine de la matière sombre



ISS. © NASA

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la...)

Alpha Magnetic Spectrometer (L'AMS est un observatoire en orbite destiné à déterminer les caractéristiques de la matière noire.)

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce dernier. La capture de...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée...)

vie (La vie est le nom donné :)

positrons (En physique des particules, le positron ou positon est l'anti-particule associée à l'électron. Il possède une charge électrique de +1 (contre -1 pour l'électron), le même spin et la...)

Technical (Un technical est un anglicisme désignant un véhicule de combat improvisé et typique d'une force militaire irrégulière locale.)

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces méthodes à donner les liens pouvant exister entre les...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

Le, appelé(AMS-02),les rayons cosmiques qui viennent de l'de notre. Les rayons cosmiques galactiques sont des particules accélérées par les explosions de supernovas, des étoiles avec unede nombreuses fois supérieure à celle de notre, qui éclatent violemment à la fin de leurParmi les rayons cosmiques entrant dans l'AMS-02, on trouve des. Ces antiparticules d'électrons stables fournissent des informations importantes sur les caractéristiques de la matière sombre primordiale. Des chercheurs financés par l'UE basés à la Middle EastUniversity en Turquie étaient très impliqués dans l'de l'AMS-02.Dans le cadre duDARKMATTERAMS (Search for a dark matter signature with the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) experiment), ils ont contribué aux principaux résultats scientifiques issus desde l'AMS-02, ainsi qu'à une série d'articles dans des revues à comité de lecture à fort impact.Lesd'AMS-02 ont montré sans ambiguïté qu'il existe une source active de positrons dans notre galaxie. Les scientifiques ne savent pas si ces positrons proviennent de collisions de matière sombre ou d'une autre source. Mais des mesures encore en cours pourraient permettre de privilégier une des deux hypothèses.À ce, les données d'AMS-02 collectées sont envoyées pratiquement enréel avec le reste des données de l'ISS vers le Marshall Space Flight Center (MSFC) en Alabama, aux États-Unis. Ensuite, l'ensemble des données est redirigé vers le Payload Operations Control Centre (POCC) au Centre européen pour la(CERN), en Suisse.L'équipe DARKMATTERAMS travaille par roulements au POCC pendant l'analyse des mesures de l'AMS-02. En étudiant la proportion de positrons par rapport à l', les chercheurs ont observé un excédent de positrons à des énergies plus faibles par rapport à ce qui était prévu, ce qui laisse suggérer l'existence d'une source autre que les rayons cosmiques.La proportion de positrons la plus élevée a été constatée pour une énergie de centaines de giga-électron-volts (GeV), ce qui indique que les observations pourraient être compatibles avec une source de matière sombre de positrons telle que des collisions de matière sombre. Les résultats suscitent un intérêt énorme. Une explicationsolide devrait venir suite à des expériences supplémentaires.Pour plus d'information voir: Final Report Summary - DARKMATTERAMS (Search for a Dark Matter Signature with the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) Experiment) Voir également: