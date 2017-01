Les forts séismes récents témoigne de l'existence d'un supercycle

Processus de rupture du séisme de Pedernales. A gauche, instantanés de la progression de la rupture, indiquant le glissement (en mètres) qui s'accumule tous les 6 secondes. Crédits: modifié de Nocquet et al., Nature Geoscience (2016)



A droite, illustration de quelques stations utilisées pour l'analyse de la rupture du séisme. Les déplacements observés, en noir (en cm en fonction du temps en secondes), sont modélisés par les synthétiques en rouge. Les trois composantes de chaque point (Graphie) observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique...) verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le fil à plomb.)

Le cycle sismique est classiquement présenté comme une alternance entre une phase inter-sismique, au cours de laquelle les contraintes tectoniques sur les failles augmentent, suivie d'une brève phase co-sismique, dans laquelle un séisme important relâche ces contraintes accumulées. Ces dernières années, des études paléosismologiques ont au contraire mis en évidence sur plusieurs failles, de très longues phases inter-sismiques dont le relâchement conduit à l'occurrence d'événements sismiques multiples, ce qui a fait émerger la notion de "supercycle". Dans une étude publiée le 26 décembre 2016 dans la revue Nature Geoscience, une équipe regroupant plusieurs laboratoires dumontre sur une période actuelle que la forte sismicité en Equateur depuis 110 ans requiert de faire appel à ce concept de supercycle.Depuis 1906 et l'occurrence d'un séisme de magnitude ~8.6, lade l'Equateur, qui accommode laentre les plaques Nazca etdu, a été particulièrement active. Cette zone a été touchée par des séismes de magnitude 7.7-8.2 en 1942, 1958 et 1979, et finalement par le récent séisme de Pedernales (Figure 1), le 16 avril 2016 d'une magnitude 7.8 qui a causé près de 700 victimes. Sur la base de la sismicité du XXème, différents projets ont été montés depuis 2007 en collaboration avec l'de Géophysique à Quito, afin de développer notre capacité d'des déformations terrestres dans cette zone, en y installant GPS, sismomètres et accéléromètres.Ainsi que détaillé dans l'article, ces observations directes de terrain ontd'abord permis d'analyser le séisme de Pedernales avec un détail bien supérieur aux séismes passés de la région. En y adjoignant les mesures parsatellitaire (InSAR) et les enregistrements sismiques à l'échelle du globe (entre autres par leGEOSCOPE, le déroulement spatio-temporel de la rupture sismique a pu être reconstitué (Vidéo 1 et Figure 2). Cette dernière s'est propagée unilatéralement vers le sud sur une distance de 100km, en rompant en 45 secondes l'interface entre les plaques, à des profondeurs entre 15 et 30km. Cette direction préférentielle de la rupture a créé une fortedessismiques pour les zones situées au sud de la rupture, par un effet dit de directivité (Figure 1). Cet effet explique au moins en partie les forts dégâts observés dans les villes de Portoviejo ou Manta tandis que les villes aude la rupture (Esmeraldas) ont été peu touchées. La rupture du séisme de Pedernales est également caractérisée par deux zones de glissement important, dont la plus forte atteint 6 mètres sur unede 30 x 30 km2. La forte chute de contrainte associée et la position de cette zone directement sous la côte ont conduit à d'intenses accélérations du sol, surpassant en plusieurs endroits la valeur de laEn dépassant ensuite l'analyse du séisme lui-même, l'étude se penche sur le fonctionnement sismogène de ce segment de la subduction. LesGPS, qui permettent de déterminer quelles contraintes s'accumulent sur la subduction,après année, révèlent que les déplacements induits par les séismes de 1942, 1958, 1979 et 2016 sont plus grands que le potentiel accumulé par le mouvement des plaques tectoniques depuis 1906. Autrement dit, la récurrence élevée de grands séismes depuis 1906 correspond à la libération de forces accumulées pendant plusieurs siècles. Des données récentes de paléosismologie marine acquises lors d'uneenen 2000 sur la marge équatorienne confirment une grande période de silence sismique avant le 20ème siècle et une séquence similaire à la fin du moyen-âge. La subduction nord-Equateur et sud-Colombie semble donc suivre ce comportement "supercycle", déjà indiqué par des méthodes de datation sur des failles continentales et la subduction de. Faute de la connaissance précise de l'histoire des séismes sur une longue période de, ce fonctionnement complique fortement l'appréhension du risque sismique. L'occurrence d'un séisme, même important, ne conduit en tout cas pas à la conclusion intuitive d'une baisse momentanée de l'future. La subduction de l'Equateur témoigne même d'un fonctionnement, en ayant été touchée par unélevé de séismes depuis le granddede 1906.