Un nouveau mode de vibration des nanoparticules couplées

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit...)



Représentation artistique des expériences de spectrométrie Raman réalisées sur des nanoparticules d'or dans une matrice de polymère, conduisant à la détection de modes de vibration individuels ou couplés selon la longueur d'onde utilisée. © J. Margueritat – CNRS / Univ. Lyon

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère.)

institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter...)

Matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état...)

Interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux niveaux d'énergie électronique. Le photon est détruit lors de ce...)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à amplitude constante soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations quel que soit...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres. Celles-ci se produisent à la fréquence propre du système. Si le système n'est...)

plasmon de surface (Les plasmons de surface font partie des solutions des équations de propagation des ondes électromagnétiques ou équations de Maxwell, ce sont des solutions particulières à...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit d'un point de...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à...)

dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant l'onde ne se propagent pas à la même...)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à l'œil...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la...)

Référence publication:

Contact chercheur:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

Informations complémentaires:

Des physicien-ne-s viennent de caractériser le couplage mécanique entre des nanoparticules métalliques maintenues dans une matrice de polymère et d'identifier les modes vibratoires, individuels ou couplés, obtenus suivant lad'de lautilisée. Un nouveau mode de vibration des nanoparticules couplées a ainsi été mis en évidence, à très basse, résultat de l'hybridation de modes de vibration habituellement invisibles en spectroscopie Raman.L'un des défis technologiques de ces dernières années est le développement de systèmes nano-electro-mecaniques (NEMS) opérant à des fréquences allant du GHz au THz. L'un des constituants fondamentaux de ces systèmes est le nano-résonateur, dont la fréquence de vibration très élevée, du Ghz au THz, en fait un composant de choix pour des nanohorloges ou nanobalances ultraprécises. La nanoparticule, dont les fréquences de vibrations sont inversement proportionnelles au, constitue le nano-résonateur le plus élémentaire. Toutefois, en dehors de ce système bien compris, des questions demeurent. Par exemple, que se passe-t-il lorsque deux nano-résonateurs se trouvent à proximité l'un de l'autre ? Des chercheurs de l'Lumière(iLM, CNRS/Univ. Lyon 1) à Villeurbanne et du LaboratoireCarnot de Bourgogne (ICB, CNRS/Univ. Bourgogne/UTBM) à Dijon, ont apporté la réponse, en combinant des mesures optiques, réalisées par l'application d'une lumière incidente sur des ensembles de nanoparticules d'or, à des simulations numériques, permettant de décrire les vibrations de paires de nanoparticules proches. Les résultats de cette étude viennent de paraître dans la revue Nano Letters.Au cours de cette étude, les chercheurs ont synthétisé des nanosphères d'or, dont les diamètres varient de 12 à 100 nm, qu'ils ont ensuite immobilisées dans une matrice polymérique. En fonction de la longueur d'onde de la lumière incidente appliquée aux échantillons réalisés, ceux-ci révèlent des spectres d'à deux résonances. La première est associée aux nanoparticules isolées. Elle correspond à l'collective, résonante, de leurs électrons lorsqu'elles sont éclairées par une lumière verte, plus connue sous le nom dedipolaire. Larésonance apparaît lorsque les nanoparticules sont excitées avec une lumière de. Elle résulte du couplage électromagnétique entre des nanoparticules suffisamment proches, contenues dans des matrices polymériques différentes, allant du dimère au multimère.Ces échantillons ont ensuite été étudiés par spectrométrie Raman très basse fréquence en fonction de la longueur d'onde d'excitation. Cette technique consiste à mesurer lainélastique de la lumière, c'est-à-dire la diffusion de photons ayant gagné ou perdu de l'par rapport auincident, par certains modes de vibration de nano-objets. Les mesures très précises obtenues ont pu être réalisées grâce au développement d'un micro-spectromètre Fabry-Pérot versatile en longueur d'onde, réalisé dans le cadre de travaux antérieurs1. L'excitation en résonance avec le plasmon dipolaire a conduit à l'attendue du mode de vibration, quadrupolaire, des nanoparticules prises isolément. En revanche, l'excitation en résonance avec le plasmon correspondant au couplage entre deux particules proches a permis deux observations inédites: un accroissement de sensibilité considérable, soit une augmentation dud'un facteur 10 000, et la détection d'un second mode de vibration à une fréquence inférieure d'environ 10 GHz (plus ou moins 3 GHz) que celles observées habituellement. Ce mode de vibration s'avère lié à l'effet du couplage mécanique entre les nanoparticules proches résultant de l'avec la matrice de polymère environnante. En effet, les simulations numériques réalisées avec un dimère de nanoparticules d'or inséré dans une matrice de polymère montrent que la vibration observée peut être attribuée au mode de vibration en opposition deissue de l'hybridation des modes de vibrations dipolaires de chacune des nanoparticules.Cette étude ouvre des perspectives nouvelles pour l'étude du couplage mécanique à l'échelle nanométrique. Ces objets nanométriques, qui s'avèrent très dépendants de la matière qui les entoure, interagissent très bien avec la lumière, offrant ainsi la possibilité de les utiliser comme de véritables "du milieu environnant". La forte exaltation observée permet notamment d'envisager des mesures Raman très basse fréquence sur un dimère individuel, de manière à s'affranchir des effets d'élargissement inhomogènes liés à la, en forme et en taille, d'une assemblée de nanoparticules. La corrélation des vibrations d'un dimère avec sa morphologie précise, peut ainsi être obtenue parélectronique. Une meilleure compréhension du processus de couplage plasmon-vibration dans les dimères ouvrira la voie vers le développement de nanorésonateurs opto-mécaniques, dont les propriétés de diffusion inélastique pourront être pilotées par la longueur d'onde d'excitation et/ou son état deAdrien Girard, Hélène Gehan, Aurélien Crut, Alain Mermet, Lucien Saviot et Jérémie MargueritatNano Letters (2016), doi:10.1021/acs.nanolett.6b01314Jeremie Margueritat, chargé deCNRS Institut Lumière Matière (iLM, CNRS/Univ. Lyon 1) Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB, CNRS/Univ. Bourgogne/UTBM)