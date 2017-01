Étudier les skyrmions de manière originale



Skyrmion. Illustration: CORDIS

les chercheurs duATOMS (Advanced tools to observe magnetic and dynamical properties of skyrmions and vortices down to the atomic scale) ont mis auune nouvelle technique pour mesurer lade la magnétisation jusqu'à l'échelle atomique. L'association de la SP-STM avec lamagnétique a permis d'étudier la dynamique de la magnétisation à des fréquences élevées, hors de portée des méthodes classiques deLe principe était de mélanger uneradio continue avec la tension dedu, via unedédiée. Pour gérer lade magnétisation sous la pointe du SP-STM, les chercheurs ont modulé la conductance tunnel avec lade précession. Ensuite, le courant tunnel (qui correspond à unde résonance ferromagnétique), a été redressé et mesuré par des outils classiques. Pour maintenir stable l'du signal, malgré les effets de câble dépendant de la fréquence, les scientifiques devaient connaître en détail la configuration, et l'adapter. Ils ont ainsi pu élargir lade la microscopie tunnel jusqu'à 3 GHz.La première utilisation de cette méthode a consisté à étudier la rotation de tourbillons magnétiques, un système aux propriétés bien connus, dansdes fréquences accessibles. Les simulations ont montré que le courant radio nécessaire n'était accessible que dans des conditions extrêmes pour l', conduisant à des expériences instables.Les chercheurs du projet ATOMS ont donc décidé d'analyser le mode de rotation skyrmions magnétiques. Par rapport aux tourbillons magnétiques, le courant radio requis pour exciter les états skyrmioniques est très faible, conduisant à des expériences gérables.Les chercheurs ont sélectionné deux structures de, une couche desur de l'iridium (111) (Fe (1 ML)/Ir(111)), et une couche de cobalt sur du ruthénium (001) (Co (1ML)/Ru(0001)). L'étude de la structure Fe (1 ML)/Ir(111) a montré l'existence d'un signal de résonance à 615 MHz.De son côté, l'étude de la structure (1 ML)/Ru(0001) dans unnul a montré unede spin chirale comme état de base. Il s'agit de la premièred'une structure de spin chirale non colinéaire, stabilisée sur uneentre un élément métallique 4d et un élément ferromagnétique 3d. Dans les deux cas, les travaux théoriques sont encore en cours, après la fin du projet.Les skyrmions pourraient intervenir dans dedispositifs radio et de stockage magnétique, et ils ont déjà été utilisés dans des nano-oscillateurs à transfert de spin. Dans ce, les résultats du projet devraient apporter une contribution notable au domaine.Pour plus d'information voir: