Bombes antivirales ?



Photo: PiccoloNamek

Deux désinfectants testés par les chercheurs sont parvenus à éliminer jusqu'à 90% des virus présents dans l'air d'une chambre expérimentale.

Lades infections bat son plein et si nous sommes prompts à nous laver les mains et à désinfecter les surfaces pour limiter les risques de propagation des maladies, nous laissons lelibre à une autre voie de transmission empruntée par certains pathogènes: l'air. Une étude publiée danspar l'équipe de Caroline Duchaine vient toutefois de démontrer qu'il y aurait moyen d'attaquer lessur ce front à coups de bombes aérosol."De nombreux virus se retrouvent endans l'air, précise la professeure du Département de biochimie, deet dequi mène ses recherches à l'universitaire enet ende Québec -Laval (IUCPQ-UL). Certains de ces virus nécessitent un contact direct pour se transmettre, mais d'autres, notamment les virus de laet de laet probablement celui de la, peuvent entrer dans l'organisme par les voies respiratoires et causer des infections. Nous avons voulu déterminer si des désinfectants utilisés pour détruire les microorganismes sur les surfaces pouvaient également éliminer les virus en suspension dans l'air."Pour éviter les risques d'infection, les chercheurs ont réalisé leurs tests sur des bactériophages. "Ces virus se développent dans des, ils sont plus faciles à cultiver que les virus pathogènes et ils sont inoffensifs pour les humains, précise la professeure Duchaine. Leurs acides nucléiques et leurs caractéristiques physiques sont toutefois très similaires." Aux fins de l'expérience, quatre espèces de bactériophages ont été mises en suspension dans une chambreconçue et construite par l'équipe de Caroline Duchaine. À tour de rôle, quatre désinfectants en aérosol ont été vaporisés dans cette enceinte. Il s'agit du Mist, un produitqui prétend éliminer les microorganismes dans l'habitacle des autos, du Pledge, un désinfectant commercial pour surfaces, dud', un désinfectant couramment utilisé dans le domaine médical, et de l'eugénol, un composé naturel présent dans certaines huiles essentielles et dans des produits antiseptiques employés en dentisterie.Les analyses des chercheurs indiquent que l'efficacité de ces désinfectants varie grandement en fonction de l'de, de l'humidité relative de l'enceinte et de la durée d'exposition. Elles révèlent aussi que deux produits se démarquent du lot: après 1d'exposition, le Pledge et l'eugénol sont parvenus à éliminer jusqu'à 90% des virus des quatre espèces testées. "Nous ignorons quel est le mode d'action de ces produits, mais notre étude montre qu'il est possible de réduire lavirale de l'air d'une pièce en faisant appel à des désinfectants en aérosol", résume la professeure Duchaine.Combinée au nettoyage des surfaces, cette désinfection aérienne pourrait donc être envisagée pour juguler les infections dans des milieux fermés, croit la chercheuse. "Il reste encore à prouver l'efficacité de cettepour les virus humains et à établir à quelles concentrations on peut détruire ces virus sans produire d'effets négatifs sur lahumaine. Si on y parvient, cette mesure pourrait être appliquée en milieu hospitalier, mais aussi dans les centres de la petite enfance ou dans les écoles aux prises avec des infections transmises par voie aérienne."L'étude parue dansest signée par Nathalie Turgeon, Kevin Michel et Caroline Duchaine, de l'IUCPQ-UL et du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, par Sylvain Moineau, du même département, et par Thi-Lan Ha et Enric Robine, du Centreet technique du bâtiment de France.