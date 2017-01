Les gènes pour la coopération dans les sociétés d'insectes

La coopération est une étape clé dans l'évolution de l'altruisme et la division du travail chez lessociaux. Les chercheurs ont découvert les gènes qui permettent cette coopération.Un processus largement répandu chez certains genres d'insectes, la coopération peut être utilisée pour comprendre les mécanismes de base régissant les comportements complexes dans les colonies. Les mécanismes moléculaires derrière ce comportement sont bien connus pour les organismes tels que l'abeille, mais moins pour les autres insectes.L'initiative EVOCOOP (Multi-level analysis of the evolution of cooperative behaviour in social insects), financée par l'UE, visait à comprendre le comportement coopératif de deux insectes sociaux qui ont développé différents niveaux de sociabilité. Les chercheurs ont analysé la très sociale fourmi deSolenopsis invicta et la beaucoup moins socialePolistes dominula.Les chercheurs ont étudié la fondation de la colonie et la maturité de la colonie comme les deux étapes clés dans l'histoire des insectes sociaux. Ils ont choisi de comparer le comportement coopératif contre l'agression (les deux se produisant au cours de la fondation de la colonie et dans les colonies mûres) car, malgré des processus apparaissant comme opposés, il y a deux faces à la médaille, potentiellement régies par les mêmes effecteurs moléculaires.EVOCOOP a caractérisé ladu comportement coopératif chez les fourmis de feu à l'aide dede l'ARN. L'équipe a analysé les gènes de plusieurs reines (fondatrices) dans une colonie nouvellement créée et comment ces fondatrices coopéraient. En outre, l'équipe a testé les modes d'expression des gènes clés pour la coopération et l'agression chez les guêpes. Ils ont découvert que lede la vitellogénine, activé dans ledes insectes, était associé à un comportement agressif.Comprendre la relation entre le comportement social et la génomique chez les insectes coopératifs fournira de précieuses informations sur les mécanismes génétiques de la sociabilité des insectes.Pour plus d'information voir: